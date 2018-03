Mundial pomembnejši od PSG

Katarski lastniki pariškega kluba niso zapravili 222 milijonov evrov za Neymarja povsem slučajno. Brazilski zvezdnik je bil najboljši nogometaš, ki je bil na voljo, zato so verjeli, da lahko z njim osvojijo ligo prvakov, toda po prvi resni tekmi med evropsko elito se je Neymar poškodoval. Naložba je bila vsaj kratkoročno povsem zgrešena!



Večje ime bi pri PSG ujeli samo v primeru, če bi v Pariz zvabili Lionela Messija ali Cristiana Ronalda, toda ker sta Argentinec in Portugalec že v drugi polovici kariere, je bil Neymar na svoj način celo največja trofeja, saj marsikdo pričakuje, da bo prav Brazilec prvi, ki bo z vrha nekoč sklatil Messija in Ronalda. Ker je bil pri Barceloni le Messijeva oproda, iz Madrida pa ga je zasenčil tudi Ronaldo, je Neymar zapustil Katalonijo (in Španijo), da svojo vrednost pokaže v Parizu, toda sambo je popleseval samo v prvi polovici sezone.



Lovorika v ligi prvakov je skupna obsesija PSG in Neymarja. Pariški klub se želi s to lovoriko prebiti med največje v Evropi, medtem ko hoče brazilski nogometaš do najpomembnejše lovorike kot glavni zvezdnik, brez da bi navijači na koncu bolj opevali kakšnega od njegovih soigralcev. Toda ironija je, da če bo PSG tokrat prišel do lige prvakov, glavni igralec nikakor ne bo Neymar, kajti Brazilec je zaradi zloma koščice v stopalu že končal klubsko sezono, v nevarnosti je celo nastop na svetovnem prvenstvu.



Okrevanje nadzorujejo Brazilci



Neymar je tako za PSG odigral 30 tekem in zabil le gol manj, vendar to so bile tekme brez pretiranega stresa in pritiska. Ker je bogat pariški klub na domačih tleh povsem premočan, zanj nekaj več predstavlja samo elitno evropsko tekmovanje, zato je imel Neymar v tej sezoni s PSG zgolj tri zares težke preizkušnje; najprej dve v skupinskemu delu z Bayernom in prvi obračun osmine finala proti Real Madridu. Resda je bil PSG uspešnejši v primerjavi z Bayernom, toda kasnejši žreb izločilnih bojev je bil mnogo prijaznejši z Bavarci (dobili so Bešiktaš), proti Realu pa je Neymar preveč soliral in ni mogel preprečiti madridske zmage (3:1). Kar 222 milijonov evrov bi PSG torej težko slabše zapravil – vsaj če na romanco z brazilskim zvezdnikom gledamo skozi prizmo te sezone.



Čeprav so poškodbe sestavni del športa, pri PSG niso povsem navdušeni nad Neymarjevim vedenjem. Takoj ko se je poškodoval, so v Pariz prispeli njegovi osebni zdravniki in zdravstveno osebje brazilske reprezentance, zato so brazilski mediji poročali, da bo Neymar odšel na operacijo, skoraj istočasno pa so pri PSG poudarjali, da bi Brazilec morda že lahko igral na povratni tekmi z Realom. Kmalu je postalo jasno, da v Južni Ameriki vedo več od Francozov, prav tako je Neymar vse najpomembnejše preiskave in operativni poseg opravil v Braziliji.



Razlog je preprost – Neymar nikakor noče izpustiti letošnjega svetovnega prvenstva v Rusiji, zato je celotno okrevanje posvetil samo optimalni pripravi za poletni mundial. Tako niti slučajno ne pride v poštev, da bi morda z drugačno rehabilitacijo predčasno zaigral za PSG, saj bi lahko poslabšal svojo poškodbo in ogrozil nastop na SP.



Pariška nemirnost



V Parizu so obenem nemirni, ker nikakor ne usahnejo govorice, da naj bi se Neymar kmalu preselil ravno k Realu in da je PSG le vmesna postaja med Barcelono in Madridom, ker sicer Katalonci nikoli ne bi sprejeli, da bi Neymar odšel v špansko prestolnico neposredno iz Barcelone. O takšnem scenariju so prepričani v Španiji in Braziliji, edini, ki skušajo zgodbo vsaj malce umiriti, so veljaki PSG, toda kaj ko niti Neymar niti njegov vpliven oče na to temo ne pristavita nobene konkretne izjave. Vse je zavito v meglo, v kateri očitno najbolje vidijo v Madridu.



Toda v torkovem zvezdniškem obračunu lige prvakov ne bo oslabljen zgolj PSG. Še šibkejši bo Real, kajti poškodovana sta motorja sredine igrišča Luka Modrić in Toni Kroos. O četrtfinalistu bo tako odločalo tudi dejstvo, kdo bo bolje nadomestil svoje manjkajoče nosilce igre. Ali pa to, kdo bolje skriva svoje informacije. Po nekaterih naj bi bila Modrić in Kroos celo nared za pariško poslastico.