Na nogometni tekmi v Savdski Arabiji prvič v zgodovini ženske

A. V., STA

Rijad - Današnja nogometna tekma med kluboma al-Ahly in al-Baten v Savdski Arabiji bo zgodovinska za to konservativno kraljevino, saj si bodo tekmo prvič v zgodovini lahko ogledale ženske. Za obračun na stadionu King Abdullah Sports City so rezervirali okrog 10.000 sedežev za ženske in družine, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Oblasti v Savdski Arabiji so izbrale tri tekme v januarju, na katerih bodo med gledalci lahko tudi ženske. Po poročanju časopisa Okaz naj bi za današnjo tekmo med al-Ahlyjem in al-Batenom vstopnice kupilo okrog 1200 žensk.

Obe ekipi sta pred tekmo začeli prodajati ženske majice po posebnih cenah, na ta način pa želijo pritegniti ljubiteljice nogometa, da pridejo na ogled, poročajo mediji v Savdski Arabiji.

Nogomet je sicer šport številka 1 v Savdski Arabiji, reprezentanca pa se je uvrstila tudi na letošnje svetovno prvenstvo v Rusiji.