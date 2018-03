Na vrhu Sevilla in Roma, na dnu ManCity in Barcelona

Ljubljana – Le še osem najboljših nogometnih klubov v Evropi upa na preboj v letošnji finale lige prvakov, ki bo na zadnjo majsko soboto v Kijevu. Nekaj minut čez dvanajsto uro bo znano, komu bo ples kroglic na sedežu UEFA v Nyonu »na stežaj« odprl vrata v polfinale in koga bo v četrtfinalu čakala najbolj trnova pot.



Torek in sreda sta navdušila predvsem navijače v Rimu, Andaluziji, Münchnu in Kataloniji – Roma, Sevilla, Bayern in Barcelona so se v četrtfinalu pridružili Liverpoolu, Juventusu, Manchester Cityju in madridskemu Realu, ki so si zagotovili pot ob Ženevsko jezero že prejšnji teden.



Liverpool in Cristiano Ronaldo



V taboru vseh klubov preračunavajo sanjske razplete žreba, svoje so sporočile tudi stavne hiše: najmočnejša člana elitnega okteta sta Barça in ManCity, torej kluba, ki ju je s svojo nogometno filozofijo zaznamoval trener Josep Guardiola. Pep je napolnil katalonsko vitrino in vanjo v štirih sezonah pospravil 14 lovorik, tudi dve za zmago v ligi prvakov (2009, 2011). Sanjska napadalna naveza Messi-Suarez in uspehov lačni ManCity bosta gotovo najmanj zaželeni kroglici v današnjem žrebu. Na drugem koncu jakostne lestvice – torej na vrhu želja – naj bi kotirala Sevilla in Roma, prav tako sorodna kluba, ki naj bi imela najmanj možnosti za finalni nastop v ukrajinski metropoli.



Statistika le delno pritrjuje stavnicam. V tej sezoni lige prvakov so odigrali že 112 tekem in pri tem dosegli 353 golov (3,15 na tekmo) oziroma po enega vsakih 28 minut. Največ sta jih zabila Liverpool (28) in Realov zvezdnik Cristiano Ronaldo (12), največ strelov pa so sprožili Real (159), Bayern (156) in Liverpool (144). Izpostaviti velja tudi argentinskega nogometaša Everja Banego, aduta Seville, ki je med vsemi v ligi prvakov oddal največ žog (797), več tudi kot uveljavljena plejmejkerja Sergio Busquets (688) in Marco Verratti (680). Najbolj natančno sta pričakovano oddajala žoge Barcelona in Manchester City (90 %).



Navkljub prepričanju stavnic velja upoštevati dva podatka. Prvič, Roma v tej evropski sezoni na svojem štadionu ni prejela niti enega gola, četudi so v Rimu gostovali močni Atletico Madrid, Chelsea in Šahtar. In drugič, Sevilla ta čas nemara sodi med klube, ki igrajo v najboljši formi. Vsekakor bo zanimivo, saj bo žreb povsem odprt. To pomeni, da lahko pride tudi do parov Barcelona – Real Madrid ali Liverpool – Manchester City.



Prezrli Real in Juventus



Med osmerico namreč ni slabih zasedb, kar so potrdile tudi povratne tekme osmine finala. Če bi upoštevali posrečeno Uefino igro »fantasy football«, v kateri igralci prejemajo točke upoštevaje dosežene/prejete gole, podaje in kazni, so povratne tekme najmočneje zaznamovali nogometaši Barcelone, ki imajo v idealni enajsterici kar šest imen. Gre za postavitev ekipe v modelu 3-4-1-2: Ter Stegen (Barça) 7; Fazio (Roma) 6, Umtiti 6, Pique (oba Barça) 6; Kolarov 6, Strootman (oba Roma) 6, Thiago 6, Alaba (oba Bayern) 6; Messi 13; Suarez (oba Barcelona) 8, Ben Yedder (Sevilla) 8. Statistika resda ne zazna kakovostne ravni tekmeca, največji derbi je vendarle dobil Real Madrid, ki je bil boljši od Parižanov – Real še vedno lahko osvoji tretji zaporedni naslov, kar je nazadnje uspelo Ajaxu (1971-73) in Bayernu (1974-76). Blestel je tudi italijanski prvak Juventus, saj ni enostavno premagati Tottenhama v Londonu.