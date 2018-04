Nadal osvojil že 34 »peščenih« nizov zapored (VIDEO)

Španski teniški as je v polfinalu mastersa v Monte Carlu s 6:4 in 6:1 izločil še Bolgara Grigorja Dimitrova.

J. P.

Monte Carlo - Prvi teniški igralec sveta Rafael Nadal je na mastersu v Monte Carlu neizprosen do tekmecev. V polfinalu je namreč tudi četrtpostavljenega Bolgara Grigorja Dimitrova, ki se je dobro upiral zgolj v prvem nizu, po 92 minutah odpravil s prepričljivih 6:4 in 6:1, kar pomeni, da je zdaj že pri 34 zaporednih osvojenih nizih na peščeni podlagi. Nasprotnikom je letos v Monte Carlu doslej oddal zgolj 16 iger in se tako zasluženo prebil v finale, ki bo zanj že dvanajsti na tem prizorišču. Le enkrat do sedaj je bil neuspešen.

Rafa spet brez asa

Tekmeca sta si nasproti stala že dvanajstič, Nadal je število zmag v medsebojnih obračunih povečal na enajst. Še tretjič v zadnjih štirih dneh je izzivalca izločil, čeravno ni dosegel niti enega asa, si je pa zato priboril osem priložnosti za brejk in štiri unovčil. V prvem nizu je oddal edino igro na svoj začetni udarec in Dimitrovu dovolil, da je po zaostanku z 0:3 izenačil na 3:3, nato pa je Rafa v deseti igri izkoristil drugo zaključno žogico. Drugi niz je bil nato zgolj še formalnost, vodilnemu loparju sveta sta se posrečila dva brejka brez oddane točke.