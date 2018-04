Največ (pričakovano) zaslužita Messi in Mourinho

N. Gr., STA

Pariz - Argentinski superzvezdnik Lionel Messi med nogometaši zasluži največ, v tej sezoni je svoj račun obogatil za 126 milijonov evrov. Med trenerji je največji zaslužkar Portugalec Jose Mourinho s 26 milijoni evrov, je razkril magazin France Football.

Messi je 126 milijonov evrov dobil s plačo pri Barceloni, raznimi bonusi in zaslužki od reklam. Njegov največji tekmec, Portugalec Cristiano Ronaldo, član madridskega Reala, je zaslužil 94 milijonov evrov. Na podlagi teh številk Messi za vsako minuto na igrišču dobi vrtoglavih 25.000 evrov.

Lippi na Kitajskem polni denarnico

V prejšnji sezoni je največ zaslužil Ronaldo, in sicer 87,5 milijona, Messi pa 76,5 milijona. Na tretjem mestu med zaslužkarji je Neymar, nogometaš PSG-ja, ki je prejel 81,5 milijona evrov. Prav okrog Brazilca je v teh dneh veliko polemik, saj se bo po poškodbi v Pariz vrnil šele maja, vse glasnejša so namigovanja, da bo Neymar težko nared za svetovno prvenstvo v Rusiji. »Pregled imam 17. maja, takrat bom vedel več. Vsekakor se bom vrnil še močnejši,« je na to temo povedal Neymar.

Za Mourinhem je na lestvici trenerjev Italijan Marcello Lippi s 23 milijoni. Tretji je Argentinec Diego Simeone, četrti pa Francoz Zinedine Zidane.

* Pet največjih zaslužkarjev med nogometaši:

1. Lionel Messi (Arg/Barcelona): 126 milijonov evrov

2. Cristiano Ronaldo (Por/Real Madrid: 94

3. Neymar (Bra/Paris Saint-Germain): 81,5

4. Gareth Bale (Wal/Real Madrid): 44

5. Gerard Pique (Špa/Barcelona): 29

* Pet največjih zaslužkarjev med trenerji:

1. Jose Mourinho (Por/Manchester United): 26 milijonov evrov

2. Marcello Lippi (Ita/Kitajska): 23

3. Diego Simeone (Arg/Atletico Madrid): 22

4. Zinedine Zidane (Fra/Real Madrid): 21

5. Pep Guardiola (Špa/Manchester City): 20