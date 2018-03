Naslov v Messijevih nogah in Oblakovih rokah

Ljubljana – Navdušenci nad vrhunskim nogometom bi si morali pripeti varnostne pasove: prvi konec tedna v marcu prinaša najbogatejši urnik derbijev v sezoni 2017/18. To bo nogometni maraton le za najbolj pripravljene, tri izjemno privlačne tekme bi lahko zaznamovali slovenski legionarji.



Najbolj spektakularno bi bilo lahko na italijanskem »škornju«. Roma in Lazio sta pred dvajsetimi leti že vedrila na vrhu serie A, tokrat bosta neposredno odločala o filigransko izenačenem dvoboju Napolija in Juventusa. Lazio bo želel unovčiti dejstvo, da bo torinski klub z eno nogo že v Londonu, kjer bo skušal v sredo premagati Tottenham in ostati v boju za finale lige prvakov. Kalkuliranje na takšni ravni nogometa resda ni možno; Juve bo iskal tri točke tudi pri Laziu, četudi je slednji zabil že 64 golov. Še bolj čustveno bo uro pozneje v Neaplju, kjer bo gostovala Roma. Privrženci »calcia« bi si težko želeli več, toda zgodilo se bo prav to: spektakularna sobota bo le uvod v nedeljsko milansko klasiko s 109-letno zgodovino, mestni derbi med Milanom in Interjem. Kluba, ki delujeta na pogon kitajskih juanov, sta začela sezono diametralno različno. Inter je blestel, vratar Samir Handanović je začutil priložnost, da bi vendarle nekaj osvojil tudi v serie A, Milan je izgubil večino resnih tekem proti klubom z vrha. Zdaj je obratno, oba se borita za ligo prvakov, četudi ju loči 7 točk.



Pod drobnogledom bo tudi Handanović. V nedeljo zvečer bo z 234. nastopom za Inter na večni lestvici ujel Gianluco Pagliuco, pred njimi bo le trojica vratarjev Julio Cesar (300 tekem; 2005-12), Ivano Bordon (382; 1970-83) in Walter Zenga (473; 1978-94). »Handa«, ki je decembra podaljšal pogodbo s klubom do junija 2021, je močan adut moštva Luciana Spallettija; ubranil je 75 odstotkov strelov na svoja vrata, na desetih tekmah je ostale nepremagam – višje kotirata le Alisson (Roma; 11) in Reina (Napoli; 13). Na Apeninih se bosta udarili tudi Atalanta (6.) in Sampdoria (8.), klub Josipa Iličića in Kranjčanov nesojeni delodajalec, kar pomeni, da bo igralo med seboj vodilnih osem na lestvici.



Če prezremo dejstvo, da se bosta jutri v času angleške čajanke pomerila Manchester City in Chelsea, kluba s skupno vrednostjo igralcev 1,5 milijarde evrov, bo gostovanje angleškega prvaka pri njegovemu nasledniku zgolj uvod v derbi konca tedna. Snidenje Barcelone in Atletica pred skoraj 100.000 navijači je ena ključnih tekem te španske sezone. Morebitna zmaga Lionela Messija in druščine bi naslov prvaka nemara že vrnila v Katalonijo. Obraten scenarij, da Messijevi izstrelki ne bi našli poti do mreže Jana Oblaka, bi Špancem omogočil eno najbolj zanimivih sezon v zadnjih letih, saj bi se Atletico približal Barceloni na pičli točki zaostanka. Škofjeločan doslej ni imel veliko sreče z Messijem. Ne ge za to, da je junija 2014 v argentinski La Plati izpustil snidenje s slovitim asom v majici Slovenije, tudi na španskih tleh ima Oblak slabe izkušnje z Barcelono. V desetih tekmah je Atletico zmagal le enkrat, ko se je tudi prek Kataloncev zavihtel v finale lige prvakov. Oblakovo mrežo sta v tem obdobju najmočneje načela prav Messi, ki mu je zabil pet golov, in drugi Barçin as Luis Suarez (4). Bomo videli, kaj bo pretehtalo: odlična forma zasedbe Diega Simeoneja ali jeza Kataloncev po gostovanju na Kanarskih otokih, ko so ostali brez dveh točk zavoljo slabega sodnika in skromne igre.