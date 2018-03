Nekdanji angleški kapetan po srčnem infarktu v kritičnem stanju

Bivši nogometaš in trener Ray Wilkins je po zastoju srca padel in utrpel močan udarec v glavo.

London - Nekdanji angleški nogometni zvezdnik Ray Wilkins, igralec Chelseaja, Manchester Uniteda, Milana in kapetan izbrane vrste, se po včerajšnjem srčnem infarktu bori za življenje. Kot je izjavo njegove soproge Jackie, ki so jo objavili britanski mediji, povzela STA, je 61-letnik ta čas v londonski bolnišnici v umetni komi, njegovo stanje pa je zelo slabo.

Udarec v glavo

Po srčnem infarktu je Wilkins padel in dobil hud udarec v glavo. »Bojim se, da je njegovo stanje kritično. Zastoj srca je vodil v padec, pri katerem se je udaril v glavo. Morali so sprožiti umetno komo,« je povedala njegova žena. Z izrazi podpore so se na družbenih omrežjih nemudoma oglasili nekateri njegovi nekdanji klubi.

V. d. trenerja Chelseaja

Wilkins je zbral 84 nastopov za angleško reprezentanco, med letoma 1976 in 1986 je bil desetkrat tudi kapetan. Kruh si je služil tudi pri PSG, Glasgow Rangers in QPR, pri katerem je - podobno kot pri Fulhamu - deloval tudi kot trener. Ko je Chelsea leta 2009 odpustil Luiza Felipeja Scolarija, je kot vršilec dolžnosti začasno vodil moštvo. Nato je bil na Stamford Bridgeu pomočnik Guusa Hiddinka in Carla Ancelottija, nazadnje pa je delal kot televizijski komentator.