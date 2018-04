Nekdanji kapetan angleške reprezentance izgubil bitko za življenje

Iz Chelseaja so sporočili, da je njihov nekdanji nogometaš in kapetan angleške reprezentance Ray Wilkins umrl.

N. Gr., STA

London - Nekdanji kapetan angleške nogometne reprezentance Ray Wilkins je danes umrl zaradi posledic srčnega infarkta, je sporočil njegov nekdanji klub Chelsea. Wilkins se je za življenje boril od prejšnjega petka, ko je po infarktu padel in se pri tem močno udaril v glavo, zaradi česar so ga dali v umetno komo. Star je bil 61 let.

»Vsi v Chelseajevi družini smo globoko pretreseni zaradi izgube našega nekdanjega igralca, kapetana in trenerja. Brez dvoma je bil eden naših najboljših, najbolj znanih in najbolj priljubljenih igralcev. Počivaj v miru, Ray, zelo te bomo pogrešali,« je sporočil londonski klub.

Wilkins je za Anglijo zbral 84 nastopov med letoma 1976 in 1986. Nastopil je na svetovnih prvenstvih v letih 1982 in 1986 ter ekipo desetkrat vodil kot kapetan.

Igral tudi za United, Milan in PSG

Na klubski ravni je po slovesu od Chelseaja, kjer je preživel šest let (1973-1979) igral še za Manchester United, Milan, PSG, Glasgow Rangers in Queens Park Rangers.

Po končani igralski karieri je bil trener, med drugim je vodil QPR in Fulham, pri Chelseaju pa je vskočil kot nadomestni trener, ko so se leta 2009 zahvalili Luizu Felipeju Scolariju. Kot pomočnik pa je na Stamford Bridgeu delal še ob Guusu Hiddinku in Carlu Ancelottiju, med letoma 2002 in 2006 pa je vodil angleško reprezentanco do 21 let.