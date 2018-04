Nekdanji srbski reprezentant ni več član Olimpije

J. P.

Ljubljana - Nogometaši Olimpije so tudi po večnem derbiju v 25. kolu prvoligaškega tekmovanja, ko so se v soboto v Stožicah z branilcem lovorike Mariborom razšli brez zmagovalca (1:1), zadržali udobno vodstvo na prvenstveni razpredelnici in izdatnih deset točk naskoka pred prvimi izzivalci vijoličnimi, ki pa imajo tekmo manj.

Nekdanji reprezentant

Takoj po derbiju pa so iz ljubljanskega tabora sporočili kadrovsko spremembo, saj so se dogovorili za predčasno sporazumno prekinitev pogodbe s srbskim veteranom, 34-letnim nekdanjim reprezentančnim napadalcem Draganom Mrđo (pod državnim grbom je med letoma 2008 in 2014 odigral štirinajst dvobojev in prispeval dva zadetka).

Le en dvoboj

Mrđa je zmaj postal v zimskem prestopnem roku, ko se je k vodilnemu slovenskemu prvoligašu preselil iz japonskega moštva Shonan Bellmare. V Olimpijinem dresu je nekdanji otrok Crvene zvezde odigral en sam dvoboj, predčasno pa prekinil pogodbo, ki bi mu sicer potekla po koncu sezone. V ljubljanskem kolektivu podrobnosti razhoda niso pojasnili.