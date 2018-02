J. P.

Pariz - Brazilski zvezdnik pariškega nogometnega velikana PSG, Neymar, bo moral pod nož, operativni poseg pa bo opravil reprezentančni zdravnik. Poškodba desnega gležnja, ki jo je utrpel minuli konec tedna v ligaški klasiki z Marseillom (3:0), je tako huda, da bo moral 26-letni najdražji nogometaš na svetu zagotovo prisilno počivati več tednov, morda celo mesecev, brez dvoma pa bo izpustil povratni dvoboj osmine finala lige prvakov z madridskim Realom (prvi se je končal z 1:3), poroča STA.

Emery se je zmotil

Po črnem scenariju bi moral Neymar odpovedati udeležbo celo na junijskem in julijskem svetovnem prvenstvu v Rusiji, medtem ko njegov oče in menedžer zatrjuje, da se bo na igrišča vrnil v šestih tednih do dveh mesecih. Operacija - trener Parižanov Unai Emery je še včeraj javnost prepričeval, da do nje ne bo prišlo - bo potrebna zaradi zlomljene koščice v stopalu, ob tem si je zvil tudi gleženj. Poseg bo potekal v Braziliji, izpeljal ga bo zdravnik tamkajšnje izbrane vrste Rodrigo Lasmar ob asistenci klubskega doktorja PSG Gerarda Saillanta.