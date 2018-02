Neymar vprašljiv za Real, Coman odsoten še dlje

N. Gr.

Pariz - Navijači pariškega velikana PSG so se v 77. minuti že dobljene tekme z Marseillom prijeli za glavo, ko je Neymar tekel v obrambo in pri tem nerodno stopil, na tleh se je takoj prijel za gleženj. Z igrišča so ga odnesli na nosilih, vsi pa so imeli v mislih povratno tekmo z Realom, na kateri bo PSG Neymarja še kako potreboval.

Po prognozah sodeč bo Neymar izpustil dva do tri tedne, po najboljšem scenariju bi se lahko vrnil prav na tekmi z Realom 6. marca, a bo moralo okrevanje načetega gležnja potekati bolje od pričakovanj.

Podobne skrbi imajo tudi Bavarci, ob prvenstvenem remiju s Hertho na Alianz Areni je Kinglsey Coman vstopil v drugem polčasu, a je tudi on hitro nerodno padel in si poškodoval gleženj. Ker Bayern ni imel več zamenjav, je Coman stisnil zobe in tekmo napol po eni nogi odigral do konca, danes pa so iz bavarskega velikana sporočili, da bo francoski krilni napadalec odsoten »več tednov«, v klubu pričakujejo, da ga ne bo najmanj mesec dni.

Skupil jo je tudi Kinglsey Coman. Foto: AP

Bayern je sicer glavnino dela v osmini finala lige prvakov proti Bešiktašu opravil že na prvi tekmi, ko je na Alianz Areni zmagal s kar 5:0, zato bo povratno srečanje le še formalnost.