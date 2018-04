Nezadovoljni Bale bo preizkusil Oblakove reflekse

A. V.

Madrid – Prvič, od kar je pri Realu Madridu, je Gareth Bale celotno tekmo lige prvakov obsedel na klopi. Kljub temu je trener Zinedine Zidane zatrdil, da Balov trenutek prihaja to nedeljo na madridskem derbiju proti Atleticu. Toda dvoboj, ki odloča samo o mestnem ponosu, Bala kaj prida ne navdušuje.



Realovo zmago in Ronaldove gole na pomembni četrtfinalni tekmi lige prvakov proti Juventusu so navdušeno proslavljali tudi madridski nogometaši na rezervni klopi. Skakali so od veselja in se objemali, vendar ne vsi. Povsem pri strani je z mrkim obrazom nenehno sedel Gareth Bale in tu in tam zgolj zaploskal. Najdražji Realov nogometaš v zgodovini je več kot očitno nezadovoljen, da na najpomembnejših tekmah nima osrednje vloge.



Še več: Bale pri trenerju Zinedinu Zidanu na odločilnih tekmah, ki lahko Realu še prinesejo lovoriko, sploh ne pride v poštev niti med menjavami. V prednosti so Isco, Marco Asensio, Lucas Vazquez in Mateo Kovačić, a takšna Zidanova odločitev ima trdne temelje. Vse se je začelo z igralsko spremembo Cristiana Ronalda, saj je portugalski nogometaš zdaj samo še napadalec z manjšim obsegom gibanja, Karim Benzema je zraven zato, ker se najboljše razume+ z Ronaldom, za še tretjega tovrstnega igralca pa ni prostora, saj bi bila Realova igra preveč neuravnotežena. Posledično so tako v prednosti nižje rasli igralci z boljšo tehnično podkovanostjo.



Valižan čaka na poletno selitev na Otok



Da valižanski nogometaš ne bo imel predolgega nosu, je zato Zidane napovedal, da bo Bale zagotovo igral na nedeljskem mestnem derbiju proti Atleticu. Ker je Barcelona na vrhu nedotakljiva, se bosta madridska tekmeca pomerila za drugo mesto, toda takšni dvoboji, ki odločajo samo o prestižu, Bala prav nič ne ganejo, zato je težko pričakovati kaj drugega kot Balovo poletno selitev nazaj na Otok.



V vsakem primeru bo na štadionu Santiago Bernabeu ponovno pod drobnogledom slovenski vratar Jan Oblak, saj ima novo izvrstno priložnost, da svojo vrednost potrdi pred vso svetovno javnostjo. To pomlad je namreč malce pozabljen, saj Atletico ne igra v izločilnih bojih lige prvakov, ki privabijo največ pozornosti. V preteklosti se je Oblak sicer večkrat izkazal proti Realovim napadalcem, pred leti ga je javno pohvalil celo Ronaldo.



Vsaj v španskem prvenstvu je Atletico postal trn v Realovi peti, od kar je rdeče-bele prevzel Diego Simeone. Argentinski trener je sprva izgubil prve tri medsebojne derbije, a je zato od sezone 2013/14 v državnem prvenstvu dobil štiri tekme, štirikrat je remiziral in samo enkrat izgubil. A marsikateri uspeh v španski ligi bi pri Atleticu takoj zamenjali za kakšen podvig v ligi prvakov, saj so v preteklih štirih sezonah vedno izgubili ravno proti Realu, od tega dvakrat v samem finalu.