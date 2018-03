NK Maribor suspendiral Zlatka Zahovića

J. P.

Maribor - »Upravni odbor NK Maribor je na današnji seji do nadaljnjega suspendiral športnega direktorja Zlatka Zahovića. Dokončno odločitev glede statusa športnega direktorja bo sprejel v prihodnjih dneh, ko bo z njim opravljen razgovor,« so pri nogometnem državnem prvaku nocoj, po končani seji upravnega odbora kluba, sporočili na družbenih omrežjih.

S tem so se vodilni v kolektivu iz Ljudskega vrta odzvali na sramoten Zahovićev izbruh na sobotni novinarski konferenci po domačem ligaškem porazu s Krškim (0:2). Za besedni obračun z novinarjem športnega dnevnika je namreč zlorabil njegovo nedavno družinsko tragedijo, očetovo nasilno smrt, dan pozneje pa ocenil, da njegove grobe in žaljive besede ne potrebujejo opravičila.

Že včeraj je sicer Zahović odpotoval v tujino in na seji upravnega odbora ni bil prisoten. Danes popoldne se je v primer vmešala tudi Nogometna zveza Slovenije (NZS) in zoper športnega direktorja vijoličnih sprožila disciplinski postopek, klub pa se je za njegovo nedopustno obnašanje včeraj opravičil. Zahovića sicer pogodba z Mariborom veže do leta 2024.