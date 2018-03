Nogomet, prijateljska tekma (V ŽIVO) - Slovenija : Belorusija 0:1 (drugi polčas, VIDEO)*

To bo tekma slovesa dolgoletnega stebra obrambe in kapetana Boštjana Cesarja od reprezentančnega dresa.

J. P.

Ljubljana - Obdobje Tomaža Kavčiča na selektorskem stolčku slovenske nogometne reprezentance se ni začelo uspešno, saj so njegovi izbranci na petkovem gostovanju v Celovcu z 0:3 pokleknili pred gostitelji Avstrijci. Novo priložnost za dokazovanje bodo imeli že danes zvečer (z začetkom ob 20.15), ko se bodo v novem prijateljskem dvoboju pomerili z Belorusi.

Cesarjevo slovo

Obračun bo še posebej pomemben za dolgoletnega kapetana Boštjana Cesarja, prekaljenega 35-letnega stebra obrambe, ki bo danes zadnjič oblekel majico z državnim grbom. Prvič jo je že pred poldrugim desetletjem 12. februarja 2003 v dvoboju z Novo Gorico, slovenski rekorder po številu nastopov je postal 15. novembra 2014, ko je vpisal svojo 81. reprezentančno tekmo in s tem prehitel Zlatka Zahovića, stotico pa je ujel lanskega 8. oktobra proti Škotski (2:2).

Odpravljanje napak

Po besedah novega selektorja Kavčiča, ki obljublja spremembe v začetni enajsterici, bo današnji dvoboj priložnost za odpravljanje napak in popravljanje slabega vtisa. V kadru ponovno ne bo poškodovanega prvega vratarja Jana Oblaka, vprašljiva sta nastopa Benjamina Verbiča in Tima Matavža, bržkone pa bo nared oboleli Kevin Kampl, ki ga daje prehlad.

Slovenija rangirana višje

Slovenija, sicer 62. reprezentanca sveta, in Belorusija, ki je na jakostni lestvici 31 mest niže, sta si sicer doslej nasproti stali štirikrat in imata polovični izkupiček po ene zmage, poraza in dveh neodločenih izidov. Resda pa je od zadnjega medsebojnega obračuna minilo že debelo desetletje. Belorusi so minuli teden v prijateljski tekmi na gostovanju odpravili Azerbajdžan, edini strelec je bil tik pred odhodom na odmor Maksim Medvedjev, ki je zatresel lastno mrežo.

POTEK PRVEGA POLČASA

V primerjavi s petkovo prijateljsko tekmo z Avstrijo v Celovcu (0:3) se je novi slovenski selektor odločil za štiri spremembe v začetni enajsterici. Uvodoma so na klopi obsedeli Nejc Skubic, Aljaž Struna in Miha Mevlja, medtem ko Benjamina Verbiča ni bilo v kadru; priložnost so namesto njih dobili Martin Milec, Nemanja Mitrović, Valter Birsa in dolgoletni kapetan in steber obrambe Boštjan Cesar, ki je po koncu pete minute dvignil na noge slehernega navijača na stožiških tribunah in za vedno slekel reprezentančni dres - po desetletju in pol zvestobe in stotici nastopov.

Po začetni uspavanki brez pravih priložnosti na obeh straneh se je malenkostno vendarle zaiskrilo v dvajseti minuti, ko sta si nekaj krepkih izmenjala Valter Birsa in Jurij Kendiš, a ju je hrvaški delilec pravice le opozoril. V 26. minuti je vendarle zadišalo po slovenski priložnosti, ko je Bojan Jokić, ki je od Cesarja prevzel kapetanski trak, lepo podal pred tekmečev gol, a je beloruski branilec žogo prestregel in poslal v kot. Že v naslednji akciji je z razdalje nevarno poskusil Rene Krhin, a je njegov natančen strel čuvaj mreže Andrej Horbunov z nekaj truda odbil.

V 33. minuti je na tribunah ponovno završalo, saj je s kakih 25 metrov sprožil Birsa, a je bil beloruski vratar pripravljen in je s skrajnimi napori ukrotil njegov poskus. Gostje, ki so bili prve pol ure neopazni v napadu, pa so prvo pravo priložnost pretvorili v zadetek. Igor Šitov je v osrčju kazenskega prostora lepo našel Maksima Skaviša, ki je z glavo ukanil nemočnega Vida Belca. Zanj je bil to prvenec v majici z državnim grbom. Hip zatem bi lahko isti igralec podvojil razliko, potem ko je slovenski vratar nonšalantno izbijal žogo, ki se je od Belorusovega hrbta odbila tik nad prečko.

Tik pred odhodom na odmor si je rumen karton prislužil vidno nervozni Birsa, rezultat pa se do konca prvega polčasa ni več spremenil. Kavčičevi izbranci so imeli v zadnjih izdihljajih na voljo še prosti strel po prekršku nad Josipom Iličićem, ki ga je tudi izvedel, vendar je bila nasprotnikova obramba na pravem mestu. Prvi polčas je bil za domače fante za takojšnjo pozabo, čeravno so imeli 58-odstotno posest žoge in boljše razmerje priložnosti (7:4) in strelov v okvir vrat (4:1). Pomočnik selektorja Igor Benedejčič je sicer prvih 45 minut ocenil kot dobrih.

SLOVENIJA : BELORUSIJA -:- (0:1)*

Strelec: 0:1 - Maksim Skaviš (Igor Šitov, 36.).

Slovenija: Vid Belec, Martin Milec, Boštjan Cesar (od 5. Luka Krajnc), Nemanja Mitrović, Bojan Jokić, Kevin Kampl, Rene Krhin, Jasmin Kurtić, Valter Birsa, Josip Iličić, Robert Berič.

Belorusija: Andrej Horbunov, Igor Šitov, Sergej Palicevič, Jurij Kendiš, Jurij Kovaljov, Renan Bardini Bressan, Maksim Skaviš, Pavel Njohajčik, Mihail Sivakov, Ivan Majevski, Oleg Veretilo.