Nogomet, prijateljska tekma (V ŽIVO) - Slovenija : Belorusija (20.15)*

To bo tekma slovesa dolgoletnega stebra obrambe in kapetana Boštjana Cesarja od reprezentančnega dresa.

J. P.

Ljubljana - Obdobje Tomaža Kavčiča na selektorskem stolčku slovenske nogometne reprezentance se ni začelo uspešno, saj so njegovi izbranci na petkovem gostovanju v Celovcu z 0:3 pokleknili pred gostitelji Avstrijci. Novo priložnost za dokazovanje bodo imeli že danes zvečer (z začetkom ob 20.15), ko se bodo v novem prijateljskem dvoboju pomerili z Belorusi.

Cesarjevo slovo

Obračun bo še posebej pomemben za dolgoletnega kapetana Boštjana Cesarja, prekaljenega 35-letnega stebra obrambe, ki bo danes zadnjič oblekel majico z državnim grbom. Prvič jo je že pred poldrugim desetletjem 12. februarja 2003 v dvoboju z Novo Gorico, slovenski rekorder po številu nastopov je postal 15. novembra 2014, ko je vpisal svojo 81. reprezentančno tekmo in s tem prehitel Zlatka Zahovića, stotico pa je ujel lanskega 8. oktobra proti Škotski (2:2).

Odpravljanje napak

Po besedah novega selektorja Kavčiča, ki obljublja spremembe v začetni enajsterici, bo današnji dvoboj priložnost za odpravljanje napak in popravljanje slabega vtisa. V kadru ponovno ne bo poškodovanega prvega vratarja Jana Oblaka, vprašljiva sta nastopa Benjamina Verbič in Tima Matavža, bržkone pa bo nared oboleli Kevin Kampl, ki ga daje prehlad.

Slovenija rangirana višje

Slovenija, sicer 62. reprezentanca sveta, in Belorusija, ki je na jakostni lestvici 31 mest niže, sta si sicer doslej nasproti stali štirikrat in imata polovični izkupiček po ene zmage, poraza in dveh neodločenih izidov. Resda pa je od zadnjega medsebojnega obračuna minilo že debelo desetletje. Belorusi so minuli teden v prijateljski tekmi na gostovanju odpravili Azerbajdžan, edini strelec je bil tik pred odhodom na odmor Maksim Medvedjev, ki je zatresel lastno mrežo.

SLOVENIJA : BELORUSIJA -:- (-:-)