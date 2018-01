Nogometna liga narodov veseli Nemčijo in Slovenijo

Predzadnji januarski teden prinaša prvo dejanje (r)evolucije reprezentančnih tekmovanj pod okriljem Evropske nogometne zveze (Uefe). Sreda bo dan D za Uefino ligo narodov, s katero bo krovna nogometna hiša na stari celini nadgradila model kvalifikacij za evropska in svetovna prvenstva, pogosto manj zanimive prijateljske tekme pa nadomestila z ligaškim sistemom, v katerem ne bo poražencev.



»Nacionalne nogometne zveze in selektorji reprezentanc so potožili, da prijateljske tekme njihovim ekipam pogosto bolj 'škodujejo', kot jim koristijo. V ligi narodov bodo imele reprezentance na voljo več kakovostnih in tekmovalnih preizkušenj, za reprezentance iz srednjega in nižjega razreda po kakovosti pa liga narodov ponuja tudi dodatno priložnost za uvrstitev na evropsko prvenstvo,« je pojasnil uvedbo novega ligaškega tekmovanja Aleksander Čeferin. Uefa pod njegovim vodstvom doživlja preporod, potem ko je 55 članic enotno podprlo Čeferinov reformni program. Del slednjega je tudi vzpostavitev tako imenovanega tekmovalnega ravnovesja. Najnižje rangirane reprezentance namreč še nikdar doslej niso imele tako realne možnosti za nastop na euru kot prav v boju za EP 2020.



Zgodovinski žreb v Lozani



Zaradi pogostih skeptičnih pogledov in izraženih dvomov velja pojasniti, kaj je liga narodov, kdaj in s kakšno intenzivnostjo si bodo sledile tekme in, ne nazadnje, v čem se skriva smisel ligaškega tekmovanja reprezentanc.



Liga narodov je novo tekmovanje pod dežnikom Uefe, ki bo v veliki meri nadomestilo dosedanje igranje prijateljskih tekem, hkrati bo ponujalo dodatno možnost za uvrstitev reprezentanc na evropsko ali svetovno prvenstvo (glej tabelo). Zgodovinski prvi žreb skupin lige narodov bo v sredo, 24. januarja v Lozani. Reprezentance bodo pred žrebom razdeljene v 4 kakovostne ravni (A, B, C, D), znotraj vsake ravni bodo dodatno razdeljene v tri oziroma štiri bobne. Znotraj vsake ravni bodo torej izžrebali štiri skupine s po tremi oziroma štirimi reprezentancami.



Ligo narodov bodo igrali septembra, oktobra in novembra 2018, reprezentance bodo igrale po šest oziroma osem tekem. Zmagovalci posameznih skupin se bodo uvrstili na zaključni turnir četverice (ang. final four) znotraj vsake ravni, hkrati bodo napredovale v višjo raven lige narodov za naslednji ciklus. Zadnjeuvrščene ekipe bodo nazadovale v nižjo raven lige narodov. Štirje zmagovalci zaključnih turnirjev – na sporedu bodo marca 2020 – se bodo uvrstili na evropsko prvenstvo leta 2020.



Če si bo posamezna reprezentanca priigrala uvrstitev na evropsko prvenstvo že v kvalifikacijah za EP, bo na zaključni turnir napredovala reprezentanca, ki je bila v tej skupini lige narodov uvrščena na 2. mesto. Kvalifikacije za EP 2020 bodo igrali med marcem in novembrom 2019. Žreb kvalifikacij za EP bo 2. decembra letos v Dublinu, torej po koncu rednega dela lige narodov, ki bo dala izhodišče za jakostno razvrstitev reprezentanc pred žrebom.



Pridobili bodo vsi



V ligi narodov bodo pridobile prav vse reprezentance. Prvič, močnejše, kakršne so Nemčija, Anglija in Francija, ne bodo igrale tekem z avtsajderji à la San Marino, Andora in Malta, tudi najslabše bodo iskale možnost za senzacijo. Iz vsake ravni bo na euro 2020 potovala po ena selekcija, tudi iz ravni D, v kateri bodo imeli vlogo nosilcev Azerbajdžan, Makedonija, Belorusija in Gruzija.



Drugič, nogometne tekme državnih reprezentanc sodijo pod centralizirano trženje Uefe od leta 2014, kar velja tako v kvalifikacijah za evropska kot svetovna prvenstva. To omogoča lažje načrtovanje prihodkov predvsem nacionalnim zvezam iz manjših in tržno manj zanimivih držav, kakršna je tudi Slovenija, v seštevku pa gre tudi za večje sinergijske učinke, saj ima Uefa v rokah glas 55 držav, zato gre v pogajanja za prodajo TV pravic z močnejšimi argumenti v rokah.



Z letošnjim letom bo Uefa dobila še večjo pristojnost, do leta 2022 bo lahko iztržila še več. V seštevku gre za približno dve milijardi evrov v naslednjih štirih letih, kar je zavidljiv izkupiček. Tudi »najmanjši« bodo torej iztržili več, njihovi prihodki pa bodo stabilni.



Treba je poudariti, da bosta liga narodov in kvalifikacije za EP 2020 povezani tekmovanji, ki bosta delovali v sožitju, torej se ne bosta izločali. Nogometna družina bo zanesljivo zgolj pridobila: reprezentančna tekmovanja bodo dobila pridih šova v ligi prvakov, saj bo šlo po novem na izločanje, nič več ne bo (prijateljskih) tekem, na katerih so bili mnogi ravnodušni, več izzivov bodo dobili tudi igralci športnih stav ...