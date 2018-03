Nogometni derbi (V ŽIVO) - Olimpija : Maribor 0:0 (prvi polčas)*

J. P.

Ljubljana - Večni derbi slovenskega nogometa, petič v sezoni! Olimpija in Maribor se bosta od 20.30 dalje v Stožicah pomerila v 25. kolu prvoligaškega tekmovanja, razplet pa se zdi pomembnejši (že skorajda usoden) za branilce lovorike, ki za Ljubljančani zaostajajo že za deset točk, resda pa so odigrali tekmo manj. Varovanci trenerja Igorja Bišćana so v odličnem rezultatskem naletu, saj spomladi v šestih poskusih niso oddali niti točke, četa Darka Milaniča je v petih dvobojih zmagala le enkrat, v zadnjih dveh obračunih pa ostala praznih rok.

Vrača se Milec

V tej sezoni Stožice sploh še niso padle, vijolični pa so odločeni, da vendarle zrušijo tradicijo. Dodaten plamen je, hote ali nehote, zanetil suspendirani športni direktor Zlatko Zahović, ki je v uspavano moštvo iz Ljudskega vrta vendarle vrnil nekaj krvi in kisika. Ljubljančani so v šestih pomladnih tekmah šestkrat zmagali z razliko v golih kar 16:2, Mariborčanom - v kader se je po prestani kazni vrnil reprezentant Martin Milec - v uteho ostaja zmaga v zadnjem prijateljskem dvoboju, pred tednom dni so bili namreč z 2:1 boljši od graškega Sturma.

OLIMPIJA - MARIBOR

POTEK PRVEGA POLČASA

Nogometni praznik, ki je (verjetno) ponudil tekmo sezone, je poskrbel za odlično kuliso na tribunah Stožic, na katerih se je - po podatkih prirediteljev - gnetlo kakih 14.000 navijačev, tudi skupina Viol. Večni derbi, peti v sezoni in tretji ligaški, je potekal pod piščalko Tolminčana Mateja Juga, ki je bil v tej vlogi že osmič doslej. V domači zasedbi trener Igor Bišćan uvodoma na igrišče ni poslal Mariborčana v zelenem dresu Roka Kronavetra, zato pa je priložnost dobil Danijel Miškić. Darko Milanič je že od prve minute računal tudi na zvezdnika prestopnega roka, Romuna Alexandruja Cretuja, ki je sezono začel v ljubljanskem moštvu.

V začetnih minutah so ritem igre narekovali gostitelji, ki so tekmece silili v prekrške, do osme minute so nanizali že štiri, vodilna zasedba lige še niti enega. Prvič je na tribunah završalo v dvanajsti minuti, ko je domači branilec Filip Uremović mojstrsko izigral Marcosa Tavaresa in, skorajda iz mrtvega kota, sprožil v okvir vrat, vendar pa je bil Jasmin Handanović dobro postavljen in je žogo odbil. Vijolični so dobro pokrivali predvsem nevarnega Issaha Abassa, ki je bil odrezan od igre. Domači so imeli žogo kar tričetrtinsko v svoji posesti, Mariborčani pa so pretekli več.

V 18. minuti so Ljubljančani skreirali obetavno akcijo, Ricardo Alves je na robu kazenskega prostora zaposlil Abassa, vendar pa je njegov strel po tleh nasprotnikov vratar brez težav ukrotil. Ravno, ko se je prvi polčas prevešal v drugo polovico, sta v zračnem dvoboju za žogo grdo trčila Alves in Gregor Bajde, ki sta v bolečinah za kratko obležala v domačem kazenskem prostoru, a sta se oba pobrala in nadaljevala derbi. Večina Olimpijinih prodorov je potekala po desni strani, na kateri je bil izjemno agilen Mitch Apau, a so bili njegovi predložki brez učinka.

OLIMPIJA : MARIBOR -:- (-:-)*

Olimpija: Aljaž Ivačič, Dino Štiglec, Filip Uremović, Branko Ilić, Mitch Apau, Danijel Miškić, Tomislav Tomić, Dario Čanađija, Ricardo Alves, Stefan Savić, Issah Abass.

Maribor: Jasmin Handanović, Martin Milec, Saša Ivković, Marko Šuler, Mitja Viler, Alexandru Cretu, Aleks Pihler, Damjan Bohar, Valon Ahmedi, Gregor Bajde, Marcos Tavares.

POSTAVI

...