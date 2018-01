Nogometni svet: Bayern začenja oslabljen, Coquelin v Valencio

N. Gr.

München - Bavarski velikan ima po jesenskem delu državnega prvenstva kar 11 točk naskoka pred Schalkejem in zdi se, da jim v boju za naslov državnega prvaka vnovič nihče ne bo kos. Obrambo naslova v spomladanskem delu začenjajo na težkem gostovanju v Leverkusnu, kjer niso zmagali že dolgih pet let, za nameček je Bayer v seriji 12 tekem brez poraza v državnem prvenstvu.

Pri Bayernu že dolgo manjkata Thiago in Manuel Neuer, na začetku koledarskega leta sta se seznamu poškodovanih pridružila še Robert Lewandowski in Mats Hummels. Poškodbi obeh nista resne narave, če bi bilo nujno, bi lahko stisnila zobe, a v klubu niso želeli tvegati in Jupp Heynckes vsaj še kakšen teden dni ne bo mogel računati na najboljšega napadalca in najboljšega branilca.

Coquelin v Valencio

Španski nogometni prvoligaš Valencia se je okrepil s francoskim vezistom Francisom Coquelinom, ki je nazadnje nosil dres londonskega Arsenala. Valencia naj bi zanj plačala 13,5 milijona evrov, 26-letnik pa je podpisal pogodbo do 30. junija 2020, v pogodbi ima odkupno klavzulo v višini 80 milijonov evrov.

Obrambno naravnani vezist je v tej sezoni za Arsenal v premier ligi odigral le eno tekmo. Sicer pa je do leta 2008, ko je debitiral v dresu Arsenala, zbral več kot 100 nastopov.

Deulofeu nova okrepitev Napolija?

Predsednik Neapeljčanov Aurelio de Laurentis je pri Barceloni poizvedoval, če obstaja možnost za prihod krilnega napadalca Gerarda Deulofeuja v Neapelj. Dobil naj bi odgovor, da je za nakup 50 odstotkov možnosti, a mora svoj blagoslov najprej podeliti še trener Neapeljčanov Maurizio Sarri, ki ima v napadu že sedaj zelo močne adute. Napoli ima po polovici sezone točko naskoka pred Juventusom in na jugu Italije so pričakovanja iz kola v kolo večja.