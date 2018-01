Nogometni svet: je Nike izdal Coutinhov prestop?

J. P.

Barcelona - Neuresničen prestop brazilskega nogometnega zvezdnika Philippa Coutinha iz Liverpoola v Barcelono je poleti polnil športne stolpce, naposled pa se je zdelo, da so Katalonci obupali in bo 25-letni napadalno usmerjeni zvezni igralec ostal na Anfieldu. Toda to bi se utegnilo spremeniti že v prihajajočem mesecu, saj je prestop, po poročanju STA, pomotoma razkril Barcelonin opremljevalec športne opreme Nike. Ta je namreč včeraj na svoji spletni strani ponujal dres španskega giganta s Coutinhovim imenom in zapisom: »Philippe je pripravljen, da zasije na štadionu Camp Nou. Kupite dres Barcelone z imenom čarovnika na njem, toda hitro - akcija traja le do 6. januarja.« Oglas je bil nemudoma umaknjen, uradnega odziva katere od vpletenih strani pa še ni.

United začasno brez dveh napadalcev

Angleški prvoligaški velikan Manchester United se bo moral v prihodnjih tednih znajti brez dveh napadalcev. Šved Zlatan Ibrahimović ima po dolgem okrevanju po operaciji strganih križnih kolenskih vezi ponovno težave s kolenom in je moral ob polčasu božičnega dvoboja z Burnleyjem predčasno na klop, vsaj dva obračuna pa bo prisiljen izpustiti tudi Belgijec Romelu Lukaku, ki je proti Southamptonu dobil udarec v glavo.

Zidane ml. gre v Švico

Sin Realovega trenerja Zinedina Zidana, 22-letni Enzo, bo kariero nadaljeval v Švici. Iz španskega Alavesa se seli v Lozano, kjer bo branil barve ta čas petouvrščenega prvoligaša. Mladi zvezni igralec je v tej sezoni la lige zbral zgolj dva nastopa.