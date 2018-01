Nogometni svet: Mary odhaja na Kitajsko

N. Gr.

Velenje - Napadalec Rudarja iz Velenja John Mary je v jesenskem delu državnega prvenstva blestel, a že pred časom napovedal, da si želi novih, večjih izzivov. Našel jih je na Kitajskem, kjer bo oblekel dres drugoligaša Meižu Hako. Podrobnosti prestopa niso znane, Mary bo verjetno zaslužil precej več kot v Velenju, Rudar pa naj bi po nekaterih informacijah prejel kar 500 tisoč evrov odškodnine, saj je imel Mary še leto in pol dolgo veljavno pogodbo s klubom.

Prosinečki na klop Bosne in Hercegovine

Robert Prosinečki, nekdanji hrvaški nogometni zvezdnik, ki je nekaj časa igral pri Olimpiji, je novi selektor reprezentance Bosne in Hercegovine. Hrvata, ki so ga nekateri omenjali kot kandidata za prevzem slovenske reprezentance, so izbrali na seji izvršnega komiteja bosanske zveze, dobil je prednost pred protikandidatom Amarjem Osimom. Hrvaški strokovnjak, ki je do zdaj vodil Azerbajdžan, je na klopi zamenjal Mehmeda Baždarevića, pod njegovim vodstvom se ekipa ni uvrstila na svetovno prvenstvo v Rusiji.

Vietto se seli v Valencio

Španski nogometni prvoligaš Valencia, trenutno tretjeuvrščena ekipa la lige, si je do konca sezone od Atletico Madrida, ki je po 17 tekmah na drugem mestu, sposodil argentinskega napadalca Luciana Vietta. Valencia lahko 24-letnika po koncu posoje tudi odkupi.

Vietto v desetih tekmah v tej sezoni za Atletico ni dosegel gola, pri Valencii pa bo spet združil moči s trenerjem Marcelinom, s katerim sta sodelovala v sezoni 2014/15 pri Villarrealu.