Nogometni svet: Pique podaljšal, Sanchez vse bližje Unitedu

Barcelona - Steber katalonske obrambe Gerard Pique je pričakovano podaljšal pogodbo z Barcelono. V Kataloniji bo ostal vse do konca sezone 2021/22, v pogodbi pa ima zapisano tudi odkupno klavzulo v višini kar 500 milijonov dolarjev. Pique je eden najbolj gorečih privržencev Barcelone in težko si je predstavljati, da bi kdaj zapustil katalonskega velikana, za katerega je že odigral 421 tekem in dosegel tudi 37 zadetkov.

Wenger: Prestop Sancheza je verjeten

Trener Arsenala Arsene Wenger se je sprijaznil, da bo že v tem prestopnem roku bržkone izgubil Alexisa Sancheza, ki si želi v Manchester United: »Videl sem že veliko prestopov in zdi se, da bo do odhoda Alexisa zelo verjetno prišlo, a lahko hkrati prestop tudi v vsakem trenutku pade v vodo. Bomo videli, kako se bo razpletlo, če bo Alexis v soboto še član Arsenala, bo v postavi za tekmo s Crystal Palacom«.

V zadnjih dneh se omenja tudi prestop v nasprotni smeri, k topničarjem naj bi prišel Henrik Mkhitaryan. »Tudi on je zelo zanimiv igralec, večkrat sem igral proti njemu, ko je še igral za Borrusio in vedno je bil zelo nevaren. Nič še ni gotovega, a njegova plača zagotovo ne bi bila problem,« je razgrnil svoje mnenje o 28-letnem Armencu Wenger.