NZS sprožila postopek zoper Zahovića

Ljubljana - Sobotni nedopusten izpad športnega direktorja Maribora Zlatka Zahovića na novinarski konferenci po porazu vijoličnih nogometašev v domačem dvoboju 24. kola slovenskega prvoligaškega tekmovanja s Krškim (0:2), ko se je z žaljivimi in neprimernimi besedami lotil novinarja športnega dnevnika (za obračun z njim je zlorabil njegovo nedavno osebno tragedijo, smrt očeta), bo očitno kmalu dočakal epilog.

Nogometna zveza Slovenije (NZS), ki se je že včeraj na Zahovićev izbruh odzvala z javnim (toda splošnim) zapisom »Spoštuj, da boš spoštovan!«, je namreč sprožila disciplinski postopek zoper športnega direktorja državnih prvakov, ki to vlogo opravlja že od leta 2007, v tem času pa se je veselil sedmih naslovov državnega prvaka in štirih pokalnega zmagovalca. Nekdanji reprezentant - za njegovo početje se je klub včeraj opravičil -, ki je dan po incidentu odpotoval v tujino, je torej ne bo odnesel brez kazni ...

Odločal bo disciplinski sodnik NZS

Z NZS so uradno sporočili: »Nogometna zveza Slovenije je uvedla disciplinski postopek zoper športnega direktorja NK Maribor, Zlatka Zahovića. Razlog zanj je dogajanje na uradni novinarski konferenci po tekmi 1. SNL med Mariborom in Krškim, odigrani v soboto v Mariboru. Med hujše disciplinske prekrške uradnih oseb disciplinski pravilnik NZS uvršča nešportno in neetično vedenje (1. alineja 24. člena) in kakršnokoli spodbujanje ali razpihovanje rasnega, narodnostnega, etičnega, spolnega, jezikovnega, verskega, političnega ali drugega sovraštva, nasilja, nestrpnosti ali žalitve dostojanstva posameznika in skupine (26a. člen DP NZS). Z uvedbo disciplinskega postopka NZS sledi načelu ničelne tolerance do rasnega, narodnostnega, etičnega, spolnega, jezikovnega, verskega, političnega in drugega sovraštva, nasilja, nestrpnosti ali žalitve dostojanstva posameznika in skupine, obenem pa se bo NZS še naprej zavzemala za spoštovanje v medsebojnih odnosih in obsojala vsakršen napad na človeško dostojanstvo. V skladu s svojimi pristojnostmi bo na podlagi prijave organov NZS o zadevi Zahović odločal disciplinski sodnik NZS.«

Nocoj seja UO NK Maribor

Zahovićeva nadaljnja usoda v klubu iz Ljudskega vrta je še negotova, nocoj bodo perečo problematiko premlevali člani upravnega odbora, ni pa nujno, da bodo že potegnili konkretne poteze. Po besedah prvega moža NK Maribor Draga Cotarja bo klub molčal do uradne objave morebitnih ukrepov.