Ob Nizozemcu van Dijku palčki tudi Neymar in drugi asi

Ljubljana – Nizozemec Virgil van Dijk je, preden se je uradno odprl januarski prestopni rok, postal najdražji branilec na svetu. Razmeroma neznani 26-letni nizozemski reprezentant bo od 1. januarja član Liverpoola, ki je svojemu ligaškemu tekmecu in odličnemu poslovnemu partnerju Southamptonu zanj odštel 85 milijonov evrov odškodnine.



O nogometni vrednosti 193 cm visokega srednjega branilca, bolj znanega le v premier league, še ni mogoče govoriti z velikimi začetnicami, zagotovo pa o (pre)visoki odškodnini. V primerjavi z njo se tudi rekordnih Neymarjevih 220 milijonov evrov za prestop iz Barcelone v Pariz zdi razumno plačilo.



Angleškim božično-novoletnim dnevom nogometnega obdarovanja se tako obeta podaljšek v leto 2018, z vrhuncem dogovora med Liverpoolom ter Barcelono o prvem zvezdniku moštva z Anfielda Philippom Coutinhom. Prav van Dijkov prihod v Liverpool kaže na del vezane trgovine, po kateri bo 25-letni Brazilec v Katalonijo odšel že naslednji mesec, najkasneje pa po koncu sezone – za najmanj 150 milijonov €. Dogovor med Liverpoolom in Barcelono (katalonski mediji pišejo, da bo dan D 3. januar) bi tako sklenil kroženje denarja, ki ga je katalonski klub prejel za Neymarjevo prodajo. Pri čemer je Barcelona slabo polovico – 105 milijonov € (v naslednjih petih letih pa še 40 milijonov) – že »pretopila« v nakup francoskega napadalca Ousmana Dembeleja. Kot zanimivost, za Valižan Garetha Bala je Southampton leta 2007 ob prestopu v Tottenham iztržil pičlih 11 milijonov € odškodnine.



Med zaslužkarje od prestopa Nizozemca sodi tudi van Dijkov prvi otoški klub, škotski Celtic, ki mu je pripadlo 10 odstotkov vrednosti – 8,5 milijonov €. V primerjavi s Southamptonovimi prihodki od prodaje igralcev v letih od 2014 do 2018 je ta znesek drobiž. Klub z juga Anglije je imel v Liverpoolu »bankomat«, saj je samo s prodajo Sadia Maneja (38 milijonov €), Adama Lallane (28), Dejana Lovrena (23) in Nathaniela Clyna (15) iz njega izvlekel 104 milijone €.



Navkljub vsem pomislekom nogometni prestopi le odražajo stanje na tržišču in razmerja med ponudbo ter povpraševanjem. Denarja je na voljo več kot kadarkoli prej, igralcev z najvišjo presežno vrednostjo pa malo manj. Zato noremu plesu denarja na nogometni tržnici, na kateri se je našemu Janu Oblaku kot prvemu med vratarji vrednost dvignila na 50 milijonov € (po transfermarkt) ni videti konca. Predsednik Reala Florentino Perez in trener Manchester Uniteda Jose Mourinho sta po zadnjih spodrsljajih napovedala prihod v »trgovino« s polnimi žepi – Real bo imel na voljo vsaj 200 milijonov €, United bi lahko šel celo do 300 milijonov €.