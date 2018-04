Odločen evropski ne širitvi že v Katarju

J. P.

Ženeva – Združenje evropskih nogometnih lig (EPFL) je, kot poroča STA, zavrnilo zamisel južnoameriških kolegov o nastopu 48 reprezentanc že na svetovnem prvenstvu leta 2022 v Katarju. Tako bo najverjetneje obveljal prvotni predlog Mednarodne nogometne zveze (Fifa) o razširitvi tekmovanja z 32 na 48 moštev šele na prvenstvu leta 2026.

»Nismo pripravljeni na spremembe koledarja in širitev že čez štiri leta. Že sicer smo bili dovolj fleksibilni in se strinjali, da bo mondial v Katarju pozimi, novembra in decembra,« je opozoril prvi mož EPFL Lars-Christer Olsson. Fifa je januarja lani sprejela odločitev o povečanju števila udeleženk od svetovnega prvenstva leta 2026 naprej, južnoameriška zveza (Conmebol) pa je pred kratkim predlagala, da bi se to zgodilo že v Katarju.

Toda tovrstna ideja je na stari celini v hipu sprožila plaz kritik. Če bi število nastopajočih reprezentanc povečali že leta 2022, bi imel Katar težave izpeljati tekmovanje, saj bi se vzporedno s številom ekip povečalo tudi število tekem, s 64 na kar 80. To bi bila dodatna težava, saj so prireditelji po dogovoru s Fifo prvenstvo zaradi hude vročine premaknili na zimski čas in ga tudi skrajšali na 28 dni.