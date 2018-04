Olimpija brez težav v finale

Ljubljana – Olimpija bo 30. maja v Stožicah igrala v finalu pokala Nogometne zveze Slovenije. Tudi v povratni polfinalni tekmi je bila boljša od Celja. Zmagala je z 1:0, skupno s 3:1, strelec pa je bil Aris Zarifović. Drugi finalist bo znan danes, Aluminij bo gostil Gorico.



Olimpija je pomladni niz brez poraza podaljšala že na deset tekem. Sedmim ligaškim zmagam in enemu neodločenemu izidu je dodala še dve pokalni zmagi.



Povratno tekmo proti igrivim izzivalcem Celjanom so Ljubljančani izpeljali rutinirano, brez sijaja, toda z odgovorno in disciplinirano igro, v kateri se niso pošteno utrudili. Ritem tekme in njen potek je bil takšen, kot da bi izpeljali malo močnejši trening. Razlog je bil preprost – Celjani zavoljo minimalnega zaostanka niso igrali na vse ali nič, marveč so poskušali v nasprotju s spomladanskimi predstavami igrati tudi taktično. Za preboj v deseti klubski finale bi jim zadoščal en sam gol in da nobenega ne prejmejo.



Toda mladi Celjani taktične igre niso vajeni igrati, s čimer so škodili predvsem sebi. Če bi napadli zeleno-bele s svojo značilno pogumno in drzno igro, bi morda padli junaško. Kdo ve, morda pa bi tudi presenetili ljubljanske tekmece.



Ob pravem trenutku



»Vedeli smo, da nas bo Celje v prvih petnajstih minutah napadlo z agresivno igro. Uspešno smo se ubranili, se organizirali in tudi zadeli ob pravem trenutku,« je kratko in jedrnato opisal tekmo gostujoči junak Aris Zarifović. Postavni Šempetrčan je v 42. minuti po podajo iz kota Ricarda Alvesa z glavo atraktivno in s strelom pod prečko matiral Matjaža Rozmana.



»Tekma je bila izenačena. Dobro smo začeli, imeli nekaj obetavnih priložnosti. V drugem polčasu smo bili boljši, vendar se je Olimpija ubranila,« je dodal še domači napadalec Rudi Vancaš Požeg.



Celjski lov za popolnim zasukom ni imel dovolj moštvene in posamične kakovosti, kar je priznal tudi domači trener Dušan Kosić.



Pogrešal več iskric



»Igralcem resda nimam česa zameriti, toda pogrešal sem nekaj več iskric. Imamo mlado moštvo in premalo izstopajočih posameznikov. Vancaš Požeg je bil najboljši,« je povedal Ljubljančan na celjski klopi, Zagrebčan na ljubljanski Igor Bišćan pa je postavil piko na i.



»Abassov zmagoviti gol v Ljubljani je bil tako pomemben, da nam je omogočil, da smo lahko tako postavili igro. Škoda je, da nismo hitreje zabili še drugega gola, ker nam je Celje odpiralo dovolj prostora, s čimer bi si lahko nogometaši privoščili še nekaj več počitka,« je dejal Bišćan.



V današnji drugi povratni polfinalni tekmi, ki se bo začela ob 17.15, bo Aluminij proti Gorici v Kidričevem branil prednost z 2:1.