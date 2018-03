Olimpija in Maribor v derbijih v tej sezoni polovično uspešna (VIDEO)

J. P.

Ljubljana - Nocojšnji veliki in večni derbi 25. kola slovenskega prvoligaškega nogometnega tekmovanja med Olimpijo in Mariborom ob 20.30 v Stožicah bo že peti medsebojni obračun teh dveh zasedb v sezoni. Pred tem sta se po dvakrat udarili v ligaškem in pokalnem tekmovanju, izplen pa imata polovičen - vsaka od njiju je zmagala po enkrat, dvakrat pa sta se razšli brez zmagovalca. Res pa je ob njunega zadnjega dvoboja, lanskega 29. novembra, preteklo že kar nekaj vode.

Olimpijinih veličastnih 3:0

Prvič sta si moštvi stali nasproti konec avgusta v Stožicah, kjer pa dokaj polne tribune niso videle zadetkov. Drugače je bilo sredi novembra, ko se je Ljubljančanom v prvem četrtfinalnem obračunu pokala Slovenije pred domačim avditorijem posrečila veličastna zmaga s 3:0, dva tedna pozneje so napredovanje v polfinale potrdili v Ljudskem vrtu, v katerem so se z vijoličnimi razšli z 1:1. Vmes sta se ekipi pomerili še v prvoligaškem tekmovanju, Maribor je bil doma - z zadetkom Marcosa Tavaresa že v šesti minuti - boljši z 1:0.

Deset točk razkoraka

V pomladnem delu ligaške sezone bi si bila kluba le stežka bolj vsaksebi. Varovanci trenerja Igorja Bišćana so doslej mleli vse pred seboj in so v šestih dvobojih vpisali šest zmag z razliko v golih kar 16:2 (!), medtem ko je četa Darka Milaniča domala neprepoznavna - v petih dvobojih je enkrat zmagala (proti zadnjeuvrščenemu Ankaranu Hrvatinom), dvakrat iztržila po točko in dvakrat, na zadnjih dveh tekmah, izgubila. Zdaj je med ekipama na razpredelnici že deset točk razkoraka, resda pa imajo branilci lovorike odigran dvoboj manj.