Olimpija napolnila mrežo Aluminija

Ljubljana - Ljubljančani so z zanesljivo zmago, 15. v sezoni, potrdili mesto na vrhu lestvice. Kidričani, ki jim bo v prihodnje spet pomagal tudi nekdanji član Drave, Interblocka in Domžal Lucas Mario Horvat, so bili tokrat podrejen tekmec, z desetim porazom - prvim v spomladanskem delu - ostajajo na osmem mestu.

Ljubljančani so tekmo odločno odprli in povedli že v šesti minuti, ko je Mitch Apau z desne strani natančno podal v kazenski prostor, kjer je bil najvišji Leon Benko, ki je z lepim in natančnim strelom z glavo matiral Matijo Kovačića. Za Benka je bil to prvi zadetek v sezoni, za Apaua pa tretja podaja.

Vodstvo Olimpije pa ni dolgo trajalo, že nekaj trenutkov pozneje so imeli Kidričani prosti strel na desni strani, žogo spravili v kazenski prostor, kjer je z nekaj sreče končala pri Josipu Zebi na oddaljeni vratnici, ta pa jo je potem z močnim strelom spravil v mrežo.

Zatem se je nadaljevala prevlada Olimpije, ki je nekajkrat tudi zagrozila, v 13. minuti je med drugim Beko žogo poslal mimo gola, v 21. minuti je Rok Kronaveter sprožil z 20 metrov, a je bil Kovačić pozoren, minuto zatem pa je po kotu iz bližine zgrešil še Filip Uremović. V 31. minuti je od daleč poskusil še Dario Čanađija, Aluminijev vratar je bil znova zbran, tako kot po strelu Stefana Savića v 36. minuti.

V 41. minuti je s približno 20 metrov močno sprožil Ricardo Alves, a bil le malce premalo natančen, v 44. minuti pa je je bil z roba kazenskega prostora znova nevaren Kronaveter, a žogo poslal malce čez gol. Tik pred koncem prvega dela pa so Ljubljančani vendarle kronali premoč, po kotu je žoga prišla do Dina Štigleca, ki jo je iz bližine poslal v mrežo za svoj drugi zadetek v sezoni.

V drugem polčasu je prva zagrozila Olimpija, v 57. minuti je najprej Benko z 20 metrov zadel vratnico, odbito žogo pa je Savić poslal čez vrata. Tri minute zatem pa je zeleno-belim uspelo povišati prednost. Kronaveter je najprej malce z leve strani spet zadel vratnico, odbitek pa je v mrežo pospravil Benko.

Novo veliko priložnost so domači zapravili v 62. minuti, strel Branka Ilića z glavo iz bližine je Kovačić obranil, odbito žogo pa je čez gol potisnil Apau. Le malce zatem pa je za 4:1 in svoj drugi gol v sezoni poskrbel Kronaveter s strelom z glavo iz bližine.

Avtor petega zadetka v mreži Aluminija je bil Danijel Miškić, ki je v 70. minuti zadel s strelom s približno 30 metrov in tako postavil končni izid. Olimpija bo v 22. krogu v nedeljo gostovala v Kranju, Aluminij pa bo gostil Celje.

Olimpija : Aluminij 5:1 (2:1)

Stadion Stožice, gledalcev 1100, sodniki: Mertik (Odranci), Benc (Rače) in Bensa (Nova Gorica).

Strelci: 1:0 Benko (6.), 1:1 Zeba (9.), 2:1 Štiglec (45.), 3:1 Benko (59.), 4:1 Kronaveter (63.), 5:1 Miškić (70.).

Olimpija: Ivačič, Štiglec, Uremović, Ilić, Apau, Tomić, Čanađija (od 66. Miškić), Kronaveter, Alves (od 69. Oduwa), Savić (od 75. Davidson), Benko.

Aluminij: Kovačić, Jakšić, Marinšek (od 46. Štor), Šme, Mensah (od 38. Ivančić), Ploj, Zeba, Petrovič, Krajnc (od 87. Makengo), Vrbanec, Nunić.

Rumena kartona: Benko, Ilić.

Rdeči karton: /.