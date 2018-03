Olimpija napolnila Rudarjevo mrežo

Ljubljana – Pred Olimpijino silo je v 23. kolu 1. SNL padel tudi Rudar. Zeleno-beli so zmagali s 4:0 in si s tekmo več priigrali že 7 točk prednosti pred prvimi zasledovalci Mariborčani. Triglav je v Celju imel prednost z 2:1, a na koncu zanesljivo izgubil z 2:5. Danes bo zadnja tekma 23. kola v Novi Gorici.



Leon Benko je po pol ure po podaji Dina Štigleca z lepim strelom z glavo z 10 m zapeljal Olimpijo proti peti zaporedni zmagi v drugem delu sezone in – kar je najpomembnejše – proti zdaj že veliki točkovni prednosti pred prvaki. Hrvaški veteran je zabil v pravem trenutku, saj so se Velenjčani pol ure solidno upirali in branili, nekoliko manj prepričljivi so bili v napadalnih akcijah.



Domači trener Igor Bišćan je znova osvežil začetno enajsterico v primerjavi z nedeljsko tekmo v Kranju in zadel v polno. Benko je bil prvi, ki se mu je oddolžil za zaupanje, kapetan Branko Ilić je zanesljivo poveljeval obrambi, Tomislav Tomić pa je v odsotnosti Daria Čanađije prevzel vajeti igre na sredini igrišča. Le Issah Abass je bil bliže podobi mariborskega osmoljenca Luke Zahovića.



Velenjski odpor je bil strt na začetku drugega polčasa. Anže Pišek je s prekrškom v kazenskem prostoru ustavil Stefana Savića, z bele točke pa je še osmič v sezoni zadel Ricardo Alves. Milan Tučić je zapravil znižanje, Ivan Vasiljević pa s prekrškom za izključitev le še zabil zadnji žebelj v velenjsko krsto. Danijel Miškić je s prefinjenim prostim strelom potrdil dobro formo, Andrej Vombergar, ki je tudi izsilil izključitev, pa je v sodnikovem dodatku prvi pomladni nastop zaokrožil še s svojim tretjim ligaškim golom.



Celje tudi za uživanje



Težko bi bilo bolj zadovoljiti apetite navijačev, kot jih v zadnjih tekmah Celjani. Včeraj so bili v prvem polčasu še preveč mehki, kot je vzrok za Triglavov zasuk od 0:1 do 2:1 z zvrhano mero strelske spretnosti zdaj prvega strelca lige Mateja Poplatnika (12 golov), opisal domači trener Dušan Kosić. V drugi polovici drugega polčasa so Celjani s pomočjo razigranega Rudija Vancaša Požega napolnili gostujočo mrežo.



»Gor, dol, to je zanimivo za gledalce. Tekma je bila odprta do konca, a smo že drugič zapored izpeljali zasuk,« je še povedal Kosić.