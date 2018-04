Olimpija ostaja v igri za dvojno krono

J. P.

Celje - Nogometaši Olimpije, z naskokom vodilni na prvoligaški razpredelnici, tudi po desetem pomladnem dvoboju ostajajo neporaženi, vpisali so že deveto zmago (le v večnem derbiju z Mariborom so izvlekli neodločen izid). Danes so za nameček postali prvi finalisti pokala Slovenije, tudi v povratnem polfinalnem dvoboju so namreč ugnali Celje, na gostovanju na Areni Z'dežele so bili boljši z 1:0, v finale pa napredovali s skupnim izidom 3:1. Tekmeca bodo dobili jutri, Aluminij ima pred domačim obračunom z Gorico prednost z 2:1.

Alves podal, Zarifović zadel

Ljubljančani bodo v finalu zaigrali drugič zapovrstjo, 30. maja pa bodo v Stožicah lovili prvo pokalno lovoriko po desetletju in pol. V primerjavi z ligaškim dvobojem v Krškem je priložnost v začetni enajsterici dobil tudi prekaljeni 29-letni obrambni igralec Aris Zarifović, ki je nosil kapetanski trak, obenem pa poskrbel tudi za edini zadetek na tekmi. Zgodilo se je tik pred odhodom na glavni odmor, ko je odlični Portugalec Ricardo Alves izvedel kot z desne strani, z natančno podajo je zaposlil Arifovića, ki je z glavo žogo pospravil v mrežo. V nadaljevanju so zmaji uspešno čuvalo priigrano prednost.