Olimpija tudi v prestopnem roku zaostaja za prvakom

Ljubljana – Mariborska jesenska žetev se je debelo zavlekla v januar, saj je po prihodu velikega upa Jana Mlakarja na obzorju še en odmeven prestop. Toda tokrat v smeri odhoda: Marwan Kabha je le še korak od vrnitve v domovino, saj danes ne bo odpotoval v Belek.



Vijolični jesenski izkupiček v obliki odličnih športnih dosežkov in evrov se, kot kaže, ni končal niti globoko v zimi. Na obzorju je nov veliki posel športnega direktorja Zlatka Zahovića. Na poti vrnitve v domovino v Izrael je eden od najvidnejših igralcev vijoličnih v zadnjih dveh letih in pol Marwan Kabha. Podrobnosti o usodi 26-letnega zveznega igralca iz arabskega dela Haife so v vijoličnem taboru minuli vikend skrivali, toda tudi igralec je že namignil, da se izteka njegovo obdobje pri Mariboru. Kabhov verjeten odhod sovpada z nenadno odpustitvijo Željka Filipovića pri belgijskem Mechelenu. Filipović je zdaj prost igralec brez odškodnine.



V mariborskem taboru si res lahko manejo roke v prestopnem roku. Na dobrih 15 milijonov evrov zaslužka od lige prvakov so dodali še nekaj milijonov od prodaje Jeana-Clauda Billonga (2 milijona) in mladinca Nina Kukovca (800.000 €). Tudi Kabha ne bo odšel za manj kot milijon €.



V Turčijo, kjer bo Maribor že jutri igral prvo pripravljalno tekmo z Vojvodino iz Novega Sada, trener Darko Milanič med drugim ne bo odpeljal le še na plačilnem seznamu vidnejša igralca Aleša Mertlja in Sunnyja Omoregieja ter poškodovanega Mitjo Vilerja. Zato pa bo na njem 19-letni Mlakar, ki je že v svoji prvi tekmi (proti avstrijskemu nižjeligašu Weizu) in po slabih petih minutah igre zabil prvi gol v vijolični majici (3:0). Uspešno vrnitev v ritem treningov in tekem je začinil tudi Luka Zahović.



Olimpija: z ali brez novincev?



Medtem ko je pri vijioličnih na kadrovskem področju zelo pestro, se pri Olimpiji po lanskem januarsko-februarskem mešetarjenju z novinci pred očmi javnosti ne dogaja veliko. Odhoda Kenana Bajrića, ki ga je nasledil edini novinec Filip Umerović, in Denisa Klinarja (od šampionske zasedbe so ostali samo še Nejc Vidmar, Nik Kapun, Aris Zarifović in Rok Kronaveter) sta sprožila nekaj nelagodja med navijači in tudi pri trenerju Igorju Bišćanu. Zagrebčan po tihem upa, da bo predsednik Milan Mandarić prižgal zeleno luč za prihod kakšnega igralca po njegovi želji. Kljub vsemu ima na voljo še vedno zelo solidno in »dolgo klop« igralcev. Tudi Olimpija bo ta teden že v Beleku.



Dejavnejši Celje, Krško, Aluminij in Ankaran Hrvatini



Visoke ambicije je potrdilo Celje. Od moštev z vrha lestvice je opravilo največ kadrovskih selitev, pri čemer je izgubilo najboljšega strelca Filipa Dangubića. Na Reko ga je vrnil Matjaž Kek. Zanimivo pa bo videti, kako se bodo obnesli nekdanji mladi reprezentanti – Jan Andrejašič, Žan Benedičič, Roki Štraus in Mitja Lotrič.



Domžale, Rudar in Gorica rubrike prihodi še niso dopolnili z nikomur, a je pričakovati, da bodo do štarta drugega dela prvenstva, ki se bo začel 24. februarja, le pripeljali enega ali dva igralca. Še posebej ogreti za napadalca so pri Rudarju, ki je ostal brez prvega strelca Johna Maryja, in Gorici, potem ko je velika okrepitev Nwabueze Kyrian Chinazorm dobil prižgano rdečo luč zdravnikov. Pri Nigerijcu so odkrili težave s srcem in ga opozorili, da je v nevarnosti tudi njegovo življenje, če ne bo začasno prekinil kariere. Krško, Aluminij in pričakovano Ankaran Hrvatini so pošteno prevetrili zasedbe in jasno dali vedeti, da ne želijo naslednje sezone igrati v 2. SNL. V nasprotju z največjimi tekmeci je Triglav zaenkrat stavil na igralski kader, ki je solidno končal jesen. Čeprav je zaradi odhoda na Poljsko izgubil Mateja Podlogarja. Razen vodilnega dvojca bodo drugi prvoligaši februarski del priprav opravili v Sloveniji in v Istri.