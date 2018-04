Olimpija v boju za prvaka še nima Zahovića

Ljubljana – S prvim trojčkom v 1. SNL je Luka Zahović potrdil, da je znova v strelski formi. Napadalec njegovega kova je spomladi manjkal v vijoličnem moštvu. Sicer pa je zmaga vrnila dobro voljo v tabor prvakov, pri katerih so sinoči na seji klubskega vodstva ukinili suspenz športnega direktorja Zlatka Zahovića. Odliočitve niso javno komentirali.



Z 31., 32. in 33. golom proti Celju je Zahović ml. na večni klubski lestvici zasedel 10. mesto med najboljšimi strelci doslej. Tudi za deset točk zaostanka za Olimpijo, ki jih lahko Maribor jutri v zaostali tekmi 20. kola 1. SNL proti Triglavu zmanjša na sedem, je delni krivec Luka Zahović. Zaradi zgrešenega »zicerja« v domačem porazu proti Domžalam je prvak tam, kjer je – na 3. mestu. In v Mariboru je za vse dobro in še bolj za vse, kar gre narobe, kriv Zahović. Oče ali pa sin.



Ob pol sezone zaradi ključnice



Maribor je za finiš sezone dobil pomembnega jokerja v strelsko prebujenemu Luki, ki je šel v tej sezoni skozi pekel, da bi se vrnil na prag raja. Njegovega praga še ni prestopil in ga bo le, če bo Olimpija izgubila tako rekoč že dobljen šampionski boj. Toda za Luko, ki ima kljub mladosti za seboj pestro in poučno nogometno odraščanje, vključno s prvim neuspešnim poskusom na Nizozemskem pri Herenveenu (oče Zlatko je zaščitniško dejal, da v klubu ni imel ustrezne podpore športnega direktorja, zato pa jo ima pri Mariboru »na kvadrat«), je že vrnitev v tekmovalni ritem, kaj šele v strelskega, pomembna zmaga. Na začetku sezone si je Luka v 6. kolu proti Krškemu zlomil ključnico, oktobra, ko se je vrnil, je v tekmi proti Rudarju še enkrat nerodno padel in obnovil poškodbo. Sezona je visela v zraku, a je njegova rehabilitacija dobila tudi dodano vrednost v tem, da je ob zdravljenju sočasno lahko izboljšal svojo glavno pomanjkljivost – telesno moč.



Vrnitev z večjo mišično maso



Zdravniški štab s strokovnjaki za telesno moč je pripravil temeljit načrt, kako izboljšati Zahovićeve telesne zmogljivosti, potem ko je večji del strokovne javnosti ocenil, da je prešibak za ostre dvoboje s krepko močnejšimi branilci. Luka Zahovića je ob zdravljenju ključnice krepil mišično maso, pri čemer je moral paziti, da ne bi pridobil preveč kilogramov, s čimer bi izgubil hitrost. Šele konec januarja je nato od zdravnikov dobil zeleno luč za skupne treninge, ki so vsebovali tudi telesne dvoboje in močnejše obremenitve. Potrpljenje in očetovska podpora, izražena z maksimalno zaščito pri trenerju Darku Milaniču, je obrodila sadove v velikem derbiju. Naključno ali ne, po navijaških kritikah, da bi moral imeti vlogo rezervista, kot jo je imel v svoji prvi vidnejši sezoni, ga je Milanič umaknil iz začetne enajsterice prav proti Olimpiji. »Zaradi taktičnih razlogov,« je po tekmi utemeljil svojo odločitev.



Učinkovitejši le Lovro Bizjak



V zaključnem delu ligaške sezone oziroma v zadnji četrtini prvenstva, ki se bo začela z 28. kolom naslednji teden, bo boj za prvaka krojila tudi strelska forma najbolj izpostavljenih napadalcev. Po njej sodeč so mariborske delnice z Zahovićevimi goli zrasle. Kljub slabšemu prvemu delu leta je v sedmih tekmah zabil pet golov in samo dva manj od najučinkovitejšega Domžalčana Lovra Bizjaka. Dve leti starejši Mozirjan, ki je v Domžale prišel iz Aluminija, je zdaj tudi prvi favorit za strelsko lovoriko najboljšega. Zanimivo, ljubljanski trojček napadalcev je spomladi skupaj zmogel le šest golov – tri Leon Benko, dva Issah Abass in enega Andrej Vombergar.