Olimpija začela sanjsko in kipi od samozavesti

Ljubljana – Mariborčani bodo morali v prihodnjih dneh pošteno zavihati rokave, če želijo plesati z Olimpijo. Ljubljančani so namreč prvake sklatili z vrha lestvice 1. SNL v pičlih treh tekmah drugega dela sezone. Tudi sinoči so bili posebej razigrani v Stožicah.



Težko bi rekli, da so zeleno-beli zabili Aluminiju petkrat več golov kot nedavno Štajerci. Petkrat nič je namreč še vedno – nič. Maribor se je v Ljudskem vrtu mučil z obrambo Kidričanov (0:0), deset dni pozneje je Olimpija opravila z njimi kot za šalo. Leon Benko je že v 6. minuti načel gostujočo mrežo, v nadaljevanju pa so domači navijači videli še več lepih golov in akcij, vključno s tisto iz 70. minute, ko je rezervist Danijel Miškić postavil končni izid tekme s približno 25 metrov.



Zmaga Ljubljančanov bi bila lahko še višja, a tudi izid 5:1 zanje pomeni sanjsko popotnico pred naslednjimi izzivi. Triglav, Rudar in Ankaran bodo pomenili kar pravšnje stopnjevanje ritma do velikega derbija z Mariborčani v Ljubljani. Štajerci bodo dotlej igrali z Ankaranom – ta konec tedna v Dravogradu –, Domžalami in Krškim. Pod Kalvarijo še ni kalvarije, Maribor je ob zadnjem spodrsljaju z Rudarjem vendarle igral spodobno, pokopala ga je neučinkovitost.



Po včerajšnjem dnevu, v katerem si je utrdilo položaj v zgornjem delu lestvice tudi Celje, je treba izpostaviti še podrobnost, ki je najmočneje razveselila Olimpijinega trenerja Igorja Bišćana. Hrvata je namreč razveselil rojak Leon Benko, ki je v Stožicah zabil svoj prvi gol v tej sezoni, nato kmalu še drugega, kar je dobro sporočilo za raznovrstnost taktike Ljubljančanov. Ti bodo do 31. marca težko zapravili prednost štirih točk pred vijoličastimi, zato se konec meseca obeta pravi praznik ob severni ljubljanski obvoznici – le štiri dni po reprezentančni tekmi z Belorusijo, prvi domači preizkušnji za selektorja Tomaža Kavčiča.

Olimpija : Aluminij 5:1 (2:1)

Štadion Stožice, gledalcev 1100, sodnik Mertik (Odranci).

Strelci: 1:0 - Benko (6, Apau), 1:1 - Zeba (9), 2:1 - Štiglec (45), 3:1 - Benko (59), 4:1 - Kronaveter (63), 5:1 - Miškić (70); Olimpija: Ivačič, Štiglec, Uremović, Ilić, Apau, Tomić, Čanađija (od 66. Miškić), Kronaveter, Alves (od 69. Oduwa), Savić (od 75. Davidson), Benko; Aluminij: Kovačić, Jakšić, Marinšek (od 46. Štor), Šme, Mensah (od 38. Ivančić), Ploj, Zeba, Petrovič, Krajnc (od 87. Makengo), Vrbanec, Nunić; streli: 20:3; na vrata: 9:1; posest žoge v %: 65:35; koti: 8:1; prekrški: 10:9.

Celje : Gorica 2:0 (1:0)

Štadion Arena Z'dežele, gledalcev 350, sodnik Kajtazović (Kranj).

Strelca: 1:0 - Kerin (4, Brecl), 2:0 - Jogan (66, avt); Celje: Jurhar, Vidmajer (od 34. Andrejašič), Džinić, Stojinović, Brecl, Pišek, Cvek, Kerin (od 39. Šauperl), Pungaršek (od 78. Predragović), Lupeta, Vizinger;

Gorica: Štrukelj, Škarabot, Jogan, Kavčič, Tomiček (od 23. Curk), Žigon, Šantek, Tešija (od 76. Humar), Nagode, Osuji, Edafe (od 60. Gulič); streli: 13:8; na vrata: 6:1; posest žoge v %: 56:46; koti: 3:9;

prekrški: 19:16.

Pari naslednjega kola: Rudar - Krško, Ankaran Hrvatini - Maribor, Domžale - Gorica (vsi v soboto), Triglav - Olimpija, Aluminij - Celje (v nedeljo); zaostala tekma: Krško - Triglav (3. april).