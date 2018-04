Olimpijin izzivalec je Aluminij

Ljubljana – Aluminij bo 30. maja v finalu pokala Nogometne zveze Slovenije v Stožicah izzval Olimpijo. V povratni tekmi Gorici ni uspelo nadomestiti domačega poraza z 1:2, v Kidričevem je iztržila le 2:2. V zaostali tekmi 20. kola 1. SNL pa je Ankaran presenetljivo premagal Rudarja s 3:2 in na zadnje mesto potisnil Triglav.



Pokalni dvoboj se je simbolično spremenil v Aluminijevo oddolžitev za poraz v finalu pokalnega tekmovanja leta 2002 prav proti Gorici. Tedaj je Gorica iz neprijetnega ligaškega položaja napovedala triletno vladavino v 1. SNL. Tudi zdaj ji v prvenstvu ne gre po načrtih, a je bila v dvoboju s Kidričani in kljub zaostanku z 1:2 še vedno favoritinja.



Tudi povratno tekmo je začela slabo, z zaostankom z 0:1, ko ji je gol zabil njen nekdanji napadalec Marko Nunić. Veteran Miran Burgić je izenačil, nato zastreljal še enajstmetrovko, a so Goričani v drugem polčasu po napaki domačega vratarja Matije Kovačića že imeli v nogah podaljšek. V končnici si je Uroš Celcer privoščil nespameten prekršek za drugi rumeni karton. Številčno prednost so gostitelji izkoristili z golom z bele točke, ko je gost Marko Tešija z roko preprečil izenačenje. Povrhu si je prislužil še izključitev, Josip Zeba pa je Aluminij popeljal v njegov drugi finale.



Ankaran z enajstimi do zmage



Ankaran zadnjih dveh tekem ni končal z enajstimi igralci na igrišču in je prepričljivo izgubil. Včeraj v Velenju je zdržal brez izključitev in zmagal. Pripravil je veliko presenečenje, zaostajal je z 0:1 in 1:2, v slabo voljo pa je domači tabor v 83. minuti spravil Francoz Junior Delgado. Zmaga gostov je bila hud udarec za velikega tekmeca v boju za dodatne kvalifikacije – Triglav. Zdaj so Gorenjci zadnji, Primorcem pa se nasmiha dvoboj v dodatnih kvalifikacijah z drugouvrščenim drugoligašem. Povrhu je Ankaran v medsebojnih tekmah že boljši od Triglava – na dveh tekmah je zmagal, ena se je razpletla brez zmagovalca. Tekma sezone za enega in drugega pa bo že naslednji konec tedna (nedelja, 22. t. m.) v 28. kolu v Kranju.

Pokal Slovenije, povratna tekma polfinala

Aluminij : Gorica 2:2 (1:1) - 4:3

Športni park, gledalcev 300, sodnik Bojan Mertik (Odranci).

Strelci: 1:0 - Nunić (8), 1:1 - Burgić (24), 1:2 - Osuji (48), 2:2 - Zeba (90, 11-m); Aluminij: Kovačić, Jakšić, Šme, Zeba, Jurčević, Štor (od 65. Krajnc), Kepir (od 57. Marinšek), Petrovič (od 78. Rogina), I. Mensah, Tahiraj, Nunić; Gorica: Sorčan, Celcer, Jogan, Kavčič, Gregorič, Grudina, Šantek, Žigon (od 75. Marinič), Osuji, Tešija, Burgić; rdeča kartona: Celcer (81/2RK), Tešija (90).

1. SNL, zaostala tekma 20. kola

Rudar : Ankaran Hrvatini 2:3 (2:1)

Štadion Ob jezeru, gledalcev 300, sodnik Rade Obrenović (Ljubljana).

Strelci: 1:0 - Radić (8), 1:1 - Vodeb (32), 2:1 - Šimunac (33), 2:2 - Santos (53), 2:3 - Delgado (83); Rudar: Pridigar, Pušaver, Tomašević, Kašnik, Kašnik, Pišek, Bijol, Šehić (od 74. Tučić), Črnič (od 28. Šimunac), Novak (od 61. Bolha), Parfitt-Williams, Radić; Ankaran Hrvatini: Bužan, Mate, Badžim, Soldo, Gliha, Vodeb, Delgado, Suljić, Nkama, Santos (od 90. Bišević), Furjan (od 46. Pahor); streli: 19:17; na vrata: 6:6; posest žoge v %: 58:42; koti: 10:4; prekrški: 10:6; vrstni red: Olimpija 62, Maribor 55, Domžale (-2) 52, Rudar 40, Celje (-1) 36, Gorica (-1) 31, Krško (-2) 26, Aluminij (-1) 21, Ankaran 16, Triglav (15).