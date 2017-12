Oliver Bogatinov novi trener Aluminija

A. V.

Kidričevo - Pri slovenskem nogometnem prvoligašu Aluminiju iz Kidričevega so na mesto novega glavnega trenerja članske selekcije imenovali Oliverja Bogatinova, je danes sporočil upravni odbor kluba. Aluminij je bil brez prvega strokovnega moža ekipe od prejšnjega tedna, ko so v klubu sporazumno prekinili sodelovanje s hrvaškim trenerjem Slobodanom Gruborjem.

Bogatinov je po profesionalni igralski karieri na trenerskem področju dejaven od leta 2006. Leto pozneje je v vlogi trenerja s članskim moštvom MNK Izola osvojil pokal MNZ Koper, leta 2010 pa kot pomočnik trenerja članske ekipe Koper osvojil naslov prvaka prve slovenske lige in naslov zmagovalca super pokala Slovenije. Leto kasneje je v istem klubu pričel voditi kadetsko selekcijo, s katero je postal prvak prvoligaške kategorije.

V sezoni 2012/13 je vodil člansko selekcijo Mure v 4. krogu evropske lige. Leto za tem se je preselil v Savdsko Arabijo in prevzel vodenje mlade selekcije azijskega kluba Al Hilal. V letih 2015 in 2016 je opravljal vlogo pomočnika trenerja Marijana Pušnika v ljubljanski Olimpiji in osvojil naslov državnega prvaka. Nazadnje je deloval v nogometni šoli FC Koper kot direktor akademije, so sporočili iz uprave Aluminija.

V Kidričevem od sodelovanja z Bogatinovom pričakuje dvig kakovosti igranja članske selekcije v prvenstvenem in pokalnem tekmovanju, močnejše povezovanje z mlajšimi selekcijami nogometne šole Aluminij ter s tem jasnejše sledenje poslanstvu kluba, so še sporočili iz Aluminija.

Aluminij je jesenski del slovenskega prvoligaškega prvenstva končal na osmem mestu s štirimi zmagami in 16 točkami na 18 tekmah, z le dvema več od predzadnjega kranjskega Triglava ter osmimi več od zadnjeuvrščenega po jesenskem delu, Ankarana. Vodilni Maribor ima na vrhu razpredelnice 43 točk.