Pet Cityjevih nogometašev v idealni enajsterici na Otoku

J. P.

London - Čeprav sezone v angleškem prvoligaškem nogometnem tekmovanju še ni konec, pa je prvak že znan, saj ima Manchester City pred prvim izzivalcem, mestnim tekmecem Unitedom, že neulovljivih 16 točk naskoka. Nič čudnega torej, da so igralce kolektiva, ki je v dosedanjih 33 kolih zbral kar 28 zmag, tri neodločene izide in zgolj dva poraza (ob razliki v golih 93:25), večinsko uvrstili v idealno enajsterico »premier league« v tej sezoni, po izboru Združenja poklicnih nogometašev (PFA) jih je v njej kar pet.

Po eden iz Uniteda, Chelseaja, Liverpoola

To so obrambna igralca Nicolas Otamendi in Kyle Walker, zvezna igralca David Silva in Kevin de Bruyne ter napadalec Sergio Agüero. Poleg njih so si mesto med najboljšimi izborili še vratar David de Gea (Manchester United), branilca Marcos Alonso (Chelsea) in Jan Vertonghen, zvezni igralec Christian Eriksen ter napadalca Harry Kane (vsi Tottenham) in Mohamed Salah (Liverpool), sicer najučinkovitejši igralec v tej sezoni in nominiranec za najboljšega nogometaša leta na Otoku.