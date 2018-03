Po izbruhu nejasna usoda Zlatka Zahovića

Ljubljana – Zlatko Zahović je po senzacionalni zmagi Krškega (2:0) v 24. kolu 1. SNL v Ljudskem vrtu v središču pozornosti. Na novinarski konferenci po tekmi je svoj strupeni jezik usmeril v novinarja športnega dnevnika in se ga lotil z neprimernimi besedami. V Stožicah, 31. t. m., morda ne bo več v vlogi športnega direktorja NK Maribor.



Zlatko Zahović je šel predaleč, morda celo najdlje v svoji bogati zgodovini nepremišljenih dejanj z vročo glavo. Za verbalni obračun z novinarjem je uporabil njegovo nedavno osebno družinsko tragedijo (očetovo smrt), česar si ne bi smel privoščiti, tudi če bi novinar debelo prestopil mejo dobrega okusa ali potrpežljivosti. Na njegovo nesrečo ali žalost jo je prestopil prav Zahović, zaradi česar si je jezikavi in neizprosni zaščitnik svojega lika in dela ter tudi kluba naredil medvedjo uslugo ter sprožil val ogorčenja v slovenski javnosti, in ne le športni.



Zahović: Ni razloga za opravičilo



V sporočilih za javnost so se odzvali tako pri Društvu novinarjev Slovenije kot pri Društvu športnih novinarjev Slovenije, ki pričakuje tudi Zahovićevo opravičilo. Pri Nogometni zvezi Slovenije so bili zelo diplomatski in se zavzeli za medsebojno spoštovanje vseh akterjev nogometne igre od igralcev, sodnikov, trenerjev, klubskih funkcionarjev, novinarjev, navijačev in tudi širše.



Opravičil se je NK Maribor, 47-letni Mariborčan se ne namerava. »Ni razloga za opravičilo. Svojo družino, ki mi je več kot NK Maribor, bom vedno ščitil. Besede, kot so tragedija, sožalje in spoštovanje, niso žaljive besede. So spoštljive. Opravičil sem se, ko je bilo to treba, zdaj pa ni. Če kdo želi razumeti drugače, pa naj tako razume. Temu gospodu se nikoli v življenju ne mislim opravičiti. Predsednik me je poklical, mi rekel, da imam prav, ampak da se moram opravičiti. Tega sporočila jaz ne razumem. Spoštujem pa ga. Rekel mi je, da je javno mnenje takšno. Vprašal sem ga, ali je moj predsednik ali predsednik javnega mnenja,« je med drugim za Večer povedal Zahović, ki je pomenljivo komentiral krizni klubski sestanek vodilnih brez njegove prisotnosti.



»Zbrali so se tisti, ki vodijo klub. Po enajstih letih bi pričakoval, da me povabijo zraven, tako pa sem dobil le klic. S klubom se ne želim kregati, ker sem viola. Tu sem doživel krasne stvari, predsedniku in upravnemu odboru dam na razpolago svoj mandat. Sprejel bom vsako odločitev. Če bo predsednik rekel, da moram iti, bom šel.«



Vzkipljiv po neposrečenih potezah



Krško, njegovi glavni junaki in pretkani trener Alen Šćulac, ki je po incidentu pomenljivo zavrnil sodelovanje pri vprašanjih, ki da ne spadajo na novinarsko konferenco, so bili neupravičeno potisnjeni ob rob. Pot do prve zmage nad Mariborom v prvoligaški konkurenci so jim vidno olajšali nerazpoloženi gostitelji s strokovnim štabom in trenerjem Darkom Milaničem na čelu. Igra Maribora je pokala po vseh šivih, k čemur je pripomogla neustrezna izbira začetne enajsterice, v kateri so prednjačili pretežki in prepočasni igralci.

Največjo mariborsko težavo, ki je morda povzročila Zahovićevo vzkipljivost, pa predstavljata dva igralca: romunski novinec Alexandru Cretu, ki ga je pozimi speljal Olimpiji in v ničemer še ni pokazal, da je dodana vrednost v moštvu, ter sin Luka, ki nikakor ne najde strelske forme. Seštevek vseh neposrečenih potez je, da je Maribor v treh tednih zapravil prednost treh točk pred Olimpijo in zdaj s tekmo manj ter pred prvim in bržčas odločilnim velikim derbijem, 31. marca v Ljubljani, zaostaja že za deset točk. A obračunavanje z novinarji teh zagat ne bo rešilo.