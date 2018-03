Po Messijevi mojstrovini Barcelona spet na +8

Nogometaši Barcelone so z zmago nad Atleticom na Camp Nouu naredili velik korak k naslovu državnih prvakov.

N. Gr.

Barcelona - Težko pričakovani derbi španskega prvenstva med Barcelono in Atleticom iz Madrida je morda že prinesel odgovor o španskem prvaku za sezono 2017/18. Barcelona je po mojstrovini Lea Messija strla odpor gostov iz Madrida in spet ušla na varnih osem točk prednosti.

Barcelona je bila v prvem polčasu boljša, svojo najboljšo tekmo v dresu Barce je odigral Philippe Coutinho, zadetek pa je padel šele po prostem strelu v 26. minuti. Thomas Partey je 25 metrov pred golom Jana Oblaka naredil nespameten prekršen in takoj je bilo jasno, da ima Messi priložnost za nov zadetek. Oblak je pričakoval, da bo Messi streljal čez živi zid, a je bil strel enostavno preveč natančen in žoga je končala v mreži.

Nekaj minut kasneje se je poškodoval Andres Iniesta in Atletico je uspel vzpostaviti ravnotežje na sredini igrišča. V drugem polčasu so napadali z vseh položajev, Diego Simeone je na koncu poizkušal celo s tremi napadalci, a nič ni pomagalo in začelo se je veliko slavje na štadionu Camp Nou.

Barcelona po minimalni zmagi spet vodi za osem točk pred Atleticom, ki bo do konca sezone težko ujel Katalonce. Črna pika ob veliki zmagi je le poškodba Inieste, ki bi Barceloni na dvoboju s Chelseajem v ligi prvakov prišel še kako prav.

Nizu rekordov je Messi z zadetkom dodal še enega, saj je postal prvi strelec španske lige, ki je zadel neposredno s prostih strelov na treh zaporednih tekmah. A še bolj pomembna je zanj številka 600, pri čemer je 539 golov dosegel za klub, 61 pa za argentinsko izbrano vrsto.

Barcelona je tako še podaljšala niz neporaženosti v letošnjem španskem prvenstvu, kjer 11 krogov pred koncem sezone še nima niti enega poraza. Atletico pa je po drugi strani doživel prvi poraz po osmih zaporednih uspešnih tekmah.

»Tudi če bi bil samo strelec, bi bilo 600 golov osupljiv dosežek. A je tudi odličen pri preigravanju in najboljši podajalec, kar sem jih kdajkoli videl. Zame je najboljši,« je nekdanji zvezdnik angleške reprezentance Gary Lineker s tvitom takoj po tekmi čestital Messiju za okroglo številko.

Barcelona : Atletico Madrid 1:0 (1:0)

Messi 26.