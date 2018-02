Po podaljških in preobratu Portugalska evropski prvak!

Portugalski dvoranski nogometaši so po podaljških strli Španijo in slavili zmago s 3:2 za naslov evropskih prvakov.

N. Gr.

Stožice - V sobotnem večeru se je zaključilo zelo uspešno evropsko prvenstvo v futsalu, ki si ga je v dvorani Stožice skupno ogledalo več kot 100 tisoč gledalcev, tudi za finale je bila dvorana razprodana. Pomerili sta se ta čas dve najboljši zasedbi dvoranskega nogometa v Evropi Portugalska in Španija.

Gledalci se še niso posedli, ko je že v prvi minuti pot do mreže našel izvrstni Ricardinho, najboljši igralec futsala na svetu. Špancev zgodnji zadetek ni zmedel, prišli so do popolnega preobrata in imeli v drugem polčasu tudi kazenski strel z desetih metrov, s katerim bi potrdili zmago, a je Miguelin zatresel le prečko.

V zadnjih minutah Portugalcem ni preostalo drugega, kot da poizkusijo z igro brez vratarja. Ricardinho se je postavil na položaj zadnjega igralca in iskal kombinacijo, s katero bi presekal dobro špansko obrambo. Našel jo je dve minuti pred koncem, ko je z neposredne bližine za izenačenja na 2:2 in podaljšek zadel Bruno Coelho.

Sledila sta dva podaljška po pet minut, v prvem nobena ekipa ni želela preveč tvegati, najlepšo priložnost so imeli Španci, a Solano iz bližine ni znal zadeti, zato je ostalo pri 2:2. Na začetku drugega podaljška so Stožice obnemele, ko je ob stranski črti padel Ricardinho in v hudih bolečinah obležal na tleh, prijel se je za desni gleženj. Evropskega prvenstva je bilo zanj konec, vprašanje pa je, kako resna je poškodba izvrstnega Portugalca. V zadnjih minutah so imeli Španci ogromno priložnosti, Portugalci pa so bili brez svojih dveh najboljših igralcev povsem izgubljeni v igri in so le iskali način, kako zdržati še zadnjih nekaj minut in izsiliti kazenske strele, ki bi odločili o naslovu evropskega prvaka.

Sledil je pravi šok, minuto pred koncem tekme je španski napadalec Solano naredil nespameten in nepotreben prekršek v napadu, to je bil šesti prekršek Špancev in Portugalci so nenadejano dobili strel z desetih metrov. Poškodovani Bruno Coelho je stisnil zobe in ob desni vratnici poslal žogo v mrežo za veliko zmago Portugalcev, ki so imeli v Stožicah bučno podporo tako svojih kot nevtralnih gledalcev.

Evropsko prvenstvo je končano, Portugalska je evropski prvak! Pravljični konec za poškodovanega Ricardinha in prava drama za zaključek 10 dni dolgega prvenstva, ki je v Sloveniji poskrbelo za navdušenje nad dvoranskim nogometom. Za piko na i izjemnemu večeru Portugalcev je bil (zasluženo) Ricardinho proglašen še za najboljšega igralca turnirja v Sloveniji.

Portugalska : Španija 3:2

Bruno Coelho 39, 50, Ricardinho 1; Tolra 19, Lin 32.

Bron Rusom

Ruska futsalska reprezentanca je na evropskem prvenstvu v Ljubljani osvojila bronasto kolajno, potem ko je v malem finalu premagala Kazahstan z 1:0 (0:0).

Rusija, ki je ostala prvič brez finala po letu 2010, je po letih 2001 in 2007 spet dobila tekmo za tretje mesto. Kazahstan, ki je bron osvojil na prejšnjem EP, pa se od prvenstva v Ljubljani in selektorja Cacaua poslavlja s četrtim mestom.

Tekmo so bolje začeli Kazahstanci, ki so bili nekoliko konkretnejši, prvič v peti minuti, ko je Douglas Junior prišel do strela iz bližine, a je bil Georgi Zamtaradze na mestu, v 11. pa je Biržan Orazov po protinapadu zadel vratnico z desne strani.

Rusi so bili prvič nevarni v 16. minuti, ko je Danil Davidov s polovice igrišča žogo poslal proti praznim vratom, a za malo zgrešil cilj. V 17. minuti pa je bil kar nekajkrat na preizkušnji kazahstanski vratar Higuita.

Najprej je ustavil strel Ederja Lime, nato še poskus iz bližine Ivana Čiškale. Slednji je takoj zatem poskusil še dvakrat, Higuita pa je svoje delo opravil brezhibno. Minuto pred koncem je ustavil še nevaren strel Sergeja Abramova, ki je bil povsem sam malce zunaj kazenskega prostora.

V prvi polovici drugega dela so gledalci videli kar nekaj "akcije", predvsem z ruske strani, ki je postajala vse bolj konkretna. Tako je Higuita dobil nove dvoboje s Čiškalo, Ederjem Limo in Robinhom, v 26. minuti je Kazahstance rešila vratnica po strelu Abramova, v 29. minuti pa je Higuita vendarle klonil, ko ga je z močnim strelom z desetih metrov premagal Eder Lima s svojim petim golom na prvenstvu.

Na drugi strani je bil najbolj nevaren Taynan, ki je bil trikrat le malce premalo natančen oziroma se je izkazal Zamartadze. Ta je ustavil tudi nevaren strel Higuite v 29. minuti. Ruski vratar se je izkazal tudi v 33. minuti po poskusu Serika Žamankulova.

V 34. minuti pa so Kazahstanci ostali brez pomembnega člena Douglasa Juniorja, ki je dobil drugi rumeni karton. Rusi so nato dve minuti imeli številčno prednost, ki pa jim je ni uspelo unovčiti za povišanje prednosti.

V 37. minuti je bil na drugi strani dolgo časa sam Mihail Peršin, a na koncu tudi on izgubil boj z Zamtaradzejem. Kazahstanci so nato v napadu uporabili tudi Higuito, sprožili nekaj nevarnih strelov, a je ostalo pri minimalni zmagi Rusije.

Rusija : Kazahstan 1:0 (0:0)

Dvorana Stožice, gledalcev 8217, sodnika: Gallardo in Flores (oba Špa).

Strelec: 1:0 Eder Lima (29.).

Rusija: Zamtaradze, Eder Lima, Robinho, Davidov, Čiškala, Putilov, Liskov, Romulo, Milovanov, Abramov, Nijazov, Abramovič, Afanasjev, Esquerdinha.

Kazahstan: Higuita, Taynan, Dovgan, Jesenamanov, Douglas Junior, Šamro, Žamankulov, Selejmenov, Peršin, Taku, Tursagulov, Nurgožin, Orazov.

Rumeni kartoni: Abramov, Romulo, Robinho; Douglas Junior.

Rdeči karton: Douglas Junior (34.).