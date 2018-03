Po rekordnem letu začasni počitek za Zahovića

Ljubljana – NK Maribor ima še vedno istega športnega direktorja, a v suspenzu. Po 48 urah sobotnega incidenta, ko je Zlatko Zahović po senzacionalnem porazu prvaka proti Krškemu v 24. kolu 1. SNL na novinarski konferenci izbral neprimeren besednjak za obračun z novinarjem športnega dnevnika, je upravni odbor kluba povlekel prvi ukrep.



Presenetljivo je včeraj Nogometna zveza Slovenije uvedla disciplinski postopek proti Zahoviću, čeprav je bila v prvi izjavi za javnost v nedeljo še zelo neodločna. Vodstvo mariborskega kluba je prvi dan zavzelo stališče, da je treba najprej ohladiti vroče glave in povleči ustrezne ukrepe takrat, ko bodo treznih misli presodili, kaj je najboljše za klub.



Toda kakšen je sploh pravi in pravilni ukrep in kaj pomeni suspenz? Tako kot domala vsem v državi se je tudi pri športnemu incidentu brez primere javnost krepko razdelila. Najbolj zgroženi so zahtevali takojšno odstavitev uspešnega športnega direktorja in tako rekoč njegov izgon iz slovenskega nogometa, drugi so se opredelili za »zadnji opomin pred izključitvijo«, tretji (trdno jedro navijačev in Viol) so bili prepričani, da ima Zahović še vedno dovolj zaupanja in da ga čez noč ni mogoče nadomestiti brez posledic za tekmovalno in poslovno uspešnost trikratnega udeleženca lige prvakov in evropske lige. Suspenz je očitno ukrep za javnost, ki bi lahko dobil pregovorni epilog o sitem volku in celi kozi.



Zahović v tujini čakal na odločitev



Prvi krizni sestanek je predsednik kluba Drago Cotar opravil že v nedeljo in ni prinesel nič drugega kot klubsko opravičilo, medtem ko je bil Zahović neomajen v tem, da se ne bo opravičil za izrečene besede. In da je pripravljen sprejeti kakršnokoli odločitev klubskega vodstva. Vodilni možje so se sinoči sestali še enkrat, medtem ko se je Zahović že v nedeljo umaknil v tujino. Predsednik Cotar se je vzdržal komentarjev, dokler v klubu ne bodo ukrepali.



Na vsak način so se člani uprave kluba – v njej so Drago Cotar, David Kastelic, Tomaž Jontes, Matjaž Kirbiš, Rok Moljk, Simon Tantegel, Jure Struc, Jernej Smisl, Gregor Lednik – znašli v veliki skušnjavi in kaže, da so si res vzeli nekaj več časa, da bi lahko trezno presodili, kaj je najbolje za klub, ki je pod taktirko najboljšega strelca slovenske nogometne reprezentance spisal neverjetne evropske podvige. Mariboru so jih zavidali in občudovali mnogi drugi bogatejši evropski klubi s severa, zahoda, vzhoda in juga ter z veliko večjo tradicijo. Prav športni dosežki, ki so sprva omogočili, da je klub najprej počistil z dolgovi, da bi nato lahko začel sočasno pisati poslovno in tekmovalno uspešnico, so bili sad posrečenih potez športnega direktorja, ki je od prvega dne v klubu pa do zadnjega incidenta kazal tudi drugo neprijetno plat svoje vzkipljive in pogosto do drugih poniževalne nravi.



Lovorike, milijoni evrov, zaposleni ...



Upravni odbor NK Maribor je imel sinoči sila zahtevno in odgovorno nalogo, zato ni želel ukrepati v naglici. Odločal ni samo o tem, kako (ali ne) opraviti z najbolj izpostavljenim klubskim uslužbencem, ki je prvi in najbolj na glas poudarjal pomembnost ustanove ter njeno veliko prepoznavnost doma in po svetu. Pred seboj je imel na eni strani izjemno športno uspešnost kluba, ki jo je oplemenitil z milijoni evrov, na drugi pa to, da se je močno načel ugled kluba. Na tretji je moral upoštevati, da je v zdajšnjem organizacijskem ustroju redno zaposlenih skoraj 30 uslužbencev in še nekaj desetin drugih v odvisnem delovnem razmerju. V veliki meri bi prav oni plačali največji davek, saj si prav nihče ne predstavlja, da bi lahko nekdo stopil v velike Zahovićeve čevlje in z isto garnituro sodelavcev nadaljeval, kar je klub z uigrano pisarniško ekipo in natančno določeno hierarhijo odločanja gradil enajst let.



NK Maribor je v Zahovićevem obdobju prerasel izključno športne okvirje. Med drugim je na vzhodu države postal eden od najbolj družbeno povezovalnih in povrhu še poslovno uspešnih subjektov, s katerim se istoveti na deset tisoče prebivalcev mesta in drugih Štajercev. Od leta 2006, ko je vajeti kluba prevzel Drago Cotar in se mu je leto pozneje pridružil še Zahović, je NK Maribor izplaval iz dolgov in pridelal več kot 100 milijonov evrov prihodkov. Denarno rekordna letina bo prav lanska, saj bo debelo presegla 20 milijonov evrov prihodkov.