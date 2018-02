Pod drobnogledom dvoboj Iličić-Birsa

Če je navdušencem nad nogometom ne bo zagodel sneg, bi lahko videli privlačen konec tedna. Popoldne ga bo odprl Kevin Kampl, vrhunec bo sledil jutri, ko bodo nekateri navijači krenili v osemurni delovnik; zanimivo bo od 15. do 23. ure.



Nedeljsko popoldne bodo odprli v Bergamu, kjer se bosta sešla Atalanta in Chievo. Njuna prioriteta je boj za obstanek, četudi modro-črni na zgodovinski lestvici kotirajo višje in v zadnjih sezonah blestijo kot v času Claudia Caniggie, ko je zaznamoval serie A tudi nekdanji slovenski selektor Srečko Katanec.



Pod drobnogledom tekme v bližini Milana bo dvoboj najbolj navdahnjenih slovenskih nogometašev zadnjih let – Josipa Iličića in Valterja Birse. »Jojo« in »Biki« sta odgovorna za napadalne akcije svojih klubov, gre za statistično najbolj učinkovita igralca Atalante in Chieva. Tudi jutri bosta začela tekmo od prve minute, če bo obveljal načrt njunih trenerjev.



Izhodiščni položaj tekmecev resda ni enak. Modro-črni so ujeli lansko odlično formo, realno se potegujejo za 6. mesto, ki bi jih vnovič pripeljalo v evropsko ligo. Rumeno-modrim ne gre, imeniten uvod v sezono je ostal zgolj lep spomin, nazadnje so osvojili tri točke novembra, odtlej pa nanizali osem tekem brez zmage. Gotovo se bodo zaprli kot školjka, ne nazadnje so v tekmi z Juventusom ostali brez dveh igralcev. Z remijem bi Chievo ustavil plaz kritik na svoj račun.



»Ogrevanju« v Bergamu bodo sledile tekme po vsej Evropi, ki bodo pritegnile globalno armado navijačev. Mestni derbi v Barceloni le izjemoma razočara navzoče, lepotico konca tedna pa bi lahko ponudil dvoboj Liverpoola in Tottenhama na štadionu Anfield. Kluba igrata odlično, v tej sezoni premier league sta skupaj zabila 106 golov. Dodatno razsežnost derbija ponuja dejstvo, da se nahajata na »nikogaršnjem ozemlju« med 3. in 5. mestom, na katerem bo v boju za ligo prvakov pokalo kot na fronti.



Nedelje ne nodo končali na Otoku, saj bodo mnogi še težje pričakovali spopad Atletica in Valencie v Španiji. Upoštevaje trenutno igro obeh ekip so v prednosti Jan Oblak in soigralci, ki so očitno načrtovali vrhunec svoje forme prav za februar in marec. Škofjeločan bo branil vrata Madridčanov pred ofenzivno opredeljeno zasedbo, četudi slednja ne premore streliva takega kalibra kot v prvem delu sezone. Oblak bo lovil že svojo 14. tekmo (na 22.!) brez prejetega gola.