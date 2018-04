Pokal Slovenije: Aluminij v zadnji minuti v finale

Drugi finalisti slovenskega pokala so postali nogometaši Aluminija, ki so na povratni tekmi remizirali z Gorico.

N. Gr.

Kidričevo - Aluminij je že na prvi polfinalni tekmi pripravil veliko presenečenje in z gostovanja v Gorici odšel z zmago z 2:1. Goričani so napovedovali, da se bodo v Kidričevem oddolžili za poraz in prišli do finala pokala, ki prinaša tudi mesto v Evropi, a z bojem za lovoriko ne bo nič.

Aluminij je pred domačimi navijači tekmo dobro začel in povedel v osmi minuti, ko je zadel Marko Nunić. Gorica se je po hladnem tušu vendarle zbrala, izenačil je že v prvem polčasu veteran Miran Burgić, v drugem pa je za 2:1 zadel Osuji. Dolgo je kazalo, da bo o potniku v finale odločal podaljšek, nato pa je Uroš Celcer deset minut pred koncem srečanja dobil drugi rumeni karton in Gorica je ostala z le desetimi nogometaši na igrišču.

Aluminij je pritisnil proti gostujočim vratom in v zadnji minuti tekme prišel do zadetka, ki jim je prinesel finale. Po gneči v kazenskem prostoru je žogo, ki je letela v goriško mrežo, na črti z roko zaustavil Marko Tesija in dobil rdeči karton, Zeba pa je hladnokrvno izkoristil enajstmetrovko in popeljal Aluminij v veliki finale.

Ta bo 30. maja v Stožicah, Aluminij pa se bo pomeril z Olimpijo, ki bo favorit tudi zaradi prednosti domačega terena.

Ankaran prehitel Triglav

Hkrati s polfinalom pokala sta tekmo državnega prvenstva odigrala tudi Rudar in Aluminij. Domačini so vodili do 53. minute, ko je na 2:2 izenačil Felipe Silva, zmago Ankaranu pa je prinesel Delgado v zaključku tekme. Ankaran se je povzpel na deveto mesto in ima točko več pred Triglavom, ki je zdaj zadnji.

Pokal Slovenije, polfinale:

Aluminij - Gorica 2:2 (1:1) 2:1*

Celje - Olimpija 0:1 (0:1) 1:2*

*izid prve tekme

1. SNL:

Rudar Velenje - Ankaran Hrvatini 2:3 (2:1)

Lestvica 1. SNL:

1. Olimpija 26 19 5 2 48:11 62

2. Maribor 26 16 7 3 47:20 55

3. Domžale 25 16 4 5 57:20 52

4. Rudar Velenje 26 12 4 10 38:34 40

5. Celje 25 10 6 9 42:35 36

6. Gorica 25 9 4 12 26:34 31

7. Krško 24 7 5 12 30:41 26

8. Aluminij 25 5 6 14 28:47 21

9. Ankaran Hrvatini 26 3 7 16 23:63 16

10. Triglav Kranj 26 3 6 17 20:54 15