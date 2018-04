Pokal Slovenije: Olimpija v zaključku do pomembne zmage

N. Gr.

Ljubljana - Olimpija je spomladi v zelo dobri formi, tokrat pa so naleteli na težkega tekmeca, ki v pokalu rešuje svojo sezono. Celje je odigralo dobro tekmo in si priigralo kopico priložnosti, na koncu pa je Olimpija po zadetku Issaha Abbassa v samem zaključku zmagala z 2:1.

Celjani so srečanje v Stožicah odprli izvrstno in povedli že v drugi minuti, ko je zadel Hrvat Dario Vizinger. Zmaji so bili v šoku, že dobro minuto kasneje pa bi kaj kmalu še enkrat dobili žogo v svojo mrežo, a so bili Celjani nenatančni. Nato je Igor Bišćan vendarle uspel umiriti svoje nogometaše, za izenačenje je na začetku drugega dela poskrbel Dario Čanađija.

Olimpija je bila v zaključku nevarnejša, čeprav je imelo tudi Celje priložnosti za drugi zadetek. Ko se je že zdelo, da se bo tekma v Stožicah končala z neodločenim izidom, je zadel Issah Abass, ki je v igro vstopil s klopi in dvignil sicer maloštevilno ljubljansko publiko na noge. Pred povratno tekmo imajo tako zmaji minimalno prednost, a tudi Celje še zdaleč ni odpisano.

Finale pokala bo v Stožicah

»Finale pokala Slovenije bo tudi letos potekal v obliki finalnega pokalnega dne, saj bosta na isti lokaciji oziroma njeni bližini odigrani tudi finalni tekmi v mladinskem in ženskem pokalu. Izvršni odbor je pri odločitvi o izbiri prizorišča upošteval infrastrukturno-varnostne standarde, kakovost prizorišča, organizacijske vidike in ekonomske dejavnike,« so zapisali pri NZS in se odločili za Stožice.

Največji slovenski stadion je gostil že pokalni finale v letih 2011 in 2012, ko se je na obračunih med Domžalami in Mariborom oziroma Celjem in Mariborom zbralo 6000 in 4132 gledalcev. V letošnjem polfinalu so Gorica, Aluminij, Olimpija in Celje.