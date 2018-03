Pokalni prvak brez rezervnega načrta

Ljubljana – Sobotni prvi dve uri resnice v drugem delu sezone 1. SNL s Celjem bosta delno razkrili pomladanske potenciale Domžal. Je po moči tretje moštvo v Sloveniji bliže nedotakljivemu vodilnemu dvojcu Mariboru in Olimpiji, ali trojici za njim, Rudarju, Celju in Gorici?



Slovenska nogometna liga krvavo potrebuje še enega, če ne dva resna izzivalca vijoličnih in zeleno-belih. Zadnje sezone in uspešne poteze v vlogo lovca na najboljša postavljajo prav Domžale. SNL jih potrebuje tekmovalne in kakovostne na igrišču ter trdne v organizacijskem ustroju. Potrebujejo tudi klub, ki bo vzgajal obetavne slovenske igralce, jih brusil za prestop v močnejše lige in ne bo samo kupoval tujcev.



V nasprotju s preteklimi prestopnimi roki so Domžale pozimi delovale »državotvorno« in se za okrepitvami niso ozirale v tujino. Kar pa ne pomeni, da tujci v začetni enajsterici ne bodo imeli večinskega deleža. Domžale so po Janu Repasu in Mihi Blažiču iz rok resda izpustile še tretjega med najvidnejšimi igralci v evropskih kvalifikacijah Jureta Balkovca ter še dva člana slovenskega dela moštva (Jure Matjašič, Luka Volarič), toda utrdile so homogenost, s čimer bi lahko pošteno zapletle mariborsko-ljubljanski dvoboj za prvaka.



Velik zaostanek – 13 točk za prvim ter 12 za drugim – Domžalam ne omogoča, da bi dvoboj spremenile v troboj, zato pa jih sili v maksimalno tekmovalnost, da bodo ubranile 2, 5 in 6 točk prednosti pred trojko zasledovalcev.



Zdrs je bil poučen



Za trenerja nehvaležen štart v drugi del prvenstva, saj ga bo izzvalo »njegovo« in vse bolj konkurenčno Celje, se lahko razplete tako, da bo stopil na bananin olupek. Rezervnega načrta v obliki pokalnega tekmovanja pa zaradi zgodnjega slovesa od tekmovanja letos ni!



Lanska prvenstveno slabša pomladna izvedba in zdrs na 4. mesto sta bila zato zelo poučna za Simona Rožmana, ki je leto 2017 rešil s pokalno lovoriko in ga v sanjskega začinil v poletnih kvalifikacijah za evropsko ligo. Prav pogled v poletje ter uvrstitev v evropska tekmovanja sta usmerjala tudi ritem letošnjih zimskih, temeljnih priprav.



»Pripravljali smo se za celo koledarsko leto, ker dvojno načrtovanje forme praktično ni več mogoče, saj je poleti zelo kratek čas za temeljitejše priprave. Če se bomo uvrstili v Evropo, moramo biti že sredi junija v najboljši formi,« je Rožman izpostavil pomembnost zimskega brušenja in oblikovanja moštva, ki v pripravljalnih tekmah ni blestelo, a se je srečevalo z raznolikostjo tekmecev po moči in načinu igre.



»To smo želeli, ker bodo prvenstvene tekme prinesle raznovrstnost tekmecev in taktike. Bile so vsebinsko različne, v večini smo jih igrali taktično solidno. Namenoma smo igrali v zahtevnejših razmerah, da bi se nam telesna pripravljenost obrestovala v ligi,« je za spletno klubsko stran razkrival trener, ki nima veliko tekmovalnih neznank. Uvrstitev v kvalifikacije za evropsko ligo mora oplemenititi še z ohranjanjem všečne igre visokega ritma ter morebitno uveljavitvijo enega ali dveh mlajših igralcev.