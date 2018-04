Policija preiskuje napad na Cityjev avtobus (VIDEO)

Privrženci Liverpoola so pred sinočnjim četrtfinalnim derbijem LP v vozilo metali steklenice, pločevinke in pirotehniko.

J. P.

Liverpool - Sinočnji angleški derbi v prvem četrtfinalnem dvoboju nogometne lige prvakov med Liverpoolom in Manchester Cityjem se je znašel tudi pod drobnogledom britanske policije, ki preiskuje navijaški napad na avtobus gostov pred tekmo. Privrženci rdečih, ki so si z zmago s 3:0 pripravili odlično izhodišče za preboj v polfinale, so namreč na tekmečevo vozilo pred štadionom Anfield zmetali različne predmete, prižigali dimne bombe in ga močno poškodovali, je poročala STA.

Poškodovana policista

»Na srečo na avtobusu ni bil nihče poškodovan. Sta pa zato poškodbe utrpela dva naša policista, ki so ju zadeli projektili v smeri avtobusa. Možje postave in varnostniki so bili tam, da so zaščitili javnost. Takšno obnašanje, ko so navijači proti vozilu metali steklenice, pločevinke in pirotehniko, je v celoti nesprejemljivo. Uvedli smo preiskavo identifikacije vpletenih, ki jih bomo privedli pred sodnika. Korektno sodelujemo z obema kluboma,« je poudaril komandir Paul White.

Liverpoolovo opravičilo

Liverpool se je sicer že pred začetkom sinočnjega derbija s sporočilom za javnost opravičil tekmecem za incident in obljubil popolno sodelovanje z oblastmi. Šokiran je bil tudi trener poraženega moštva Pep Guardiola: »Česa takšnega nismo pričakovali in nam je povsem tuje. Ko policija izve, kaj se pripravlja, običajno posreduje. Avtobus je v celoti uničen. Česa takšnega od kolektiva, kakršen je Liverpool, nisem pričakoval. Seveda ni kriv klub, temveč navijači. Kot da lanska zgodba Borussiinega avtobusa ni bila dovolj. Upam, da se kaj takega ne ponovi več.«