Portugalci z razigranim Ricardinhom do zmage nad Romuni

A. V., STA

Ljubljana - Portugalci so na svoji uvodni tekmi na prvenstvu v Sloveniji prišli do pričakovane zmage. Evropski podprvaki iz leta 2010 so na krilih Ricardinha v prvem polčasu zabili dva gola Romunom, ki so doslej na EP najdlje prišli v letih 2012 in 2014, in sicer do četrtfinala. V drugem polčasu je sam dodal še en zadetek, svojega 16. v 17. nastopu na evropskih prvenstvih.

V prvem polčasu so gledalci, posebej portugalski pristaši so bili glasni, videli kar precej tistega, kar ponuja futsal. Pri tem je kakopak prednjačil prvi zvezdnik Ricardinho, ki je pokazal širok nabor svojega znanja, preigravanj, podaj, strelov ter tudi igre v obrambi.

Ne nazadnje je bil tudi podajalec pri obeh portugalskih zadetkih v prvih 20 minutah. Že v četrti je podal pred gol, kjer je Pedro Cary zadel z glavo, v 19. minuti pa je iz avta z leve strani lepo podal na drugo stran, kjer je z volejem silovito zadel Fabio Cecilio.

Portugalska, ki je po preigravanju in podaji Ricardinha ter strelu Tunhe z glavo zadela še prečko v 15. minuti, je tako prevladovala v prvem polčasu, a tudi Romuni so nekajkrat opozorili nase. Tudi po poskusu Felipeja Oliveire v 14. minuti. Njegov soigralec Paulo Ferreira pa je preprečil zadetek Brunu Coelhu v 13. minuti, ko je žogo izpred praznega gola preusmeril z glavo.

V drugem polčasu so bili Portugalci še naprej tisti, ki so prevladovali, toda v 28. minuti so imeli Romuni novo, že tretjo lepo priložnost na tekmi, ko se je sam pred vratarjem znašel Emil Raducu, toda slabo streljal, tako da je portugalski vratar žogo brez težav odbil.

V 32. minuti je izkušeni Romun Florin Matei zadel vratnico iz precej težkega položaja, v 34. pa so Romuni ob igri z igralcem več zmanjšali zaostanek, ko je zadel Dumitru Stoica. Toda hitro jih je ohladil Ricardinho, v 36. minuti je mojstrsko ustavil žogo in nato z »rabono« zadel za 3:1. V 37. je po protinapadu zadel še Bruno Coelho za 4:1, potem ko so na drugi strani Romuni zapravili še eno svojo lepo priložnost. Devet sekund pred koncem je Savio Mendoca zadel še vratnico.

Naslednja tekma v tej skupini bo v petek, ko se bo Romunija merila z Ukrajino.

Španska in francoska futsalska reprezentanca sta se na evropskem prvenstvu v Ljubljani na uvodni tekmi skupine D razšli z neodločenim izidom 4:4 (2:2). Naslednja tekma v tej skupini bo na sporedu v petek, ko se bosta pomerila Francija in Azerbajdžan.