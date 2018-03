Poškodovani Jan Oblak izpustil dvoboj z Lokomotivom

J. P.

Madrid - Slovenski nogometni reprezentant in vratar Atletica Jan Oblak danes zaradi dvojne poškodbe ni mogel pomagati madridskemu kolektivu v prvem dvoboju osmine finala evropske lige, v katerem je španski velikan pred domačim avditorijem s 3:0 odpravil moskovski Lokomotiv, zadeli pa so Saul Niguez v prvem ter Diego Costa in Koke v drugem polčasu. Med vratnicami domače zasedbe je stal rezervni čuvaj mreže, 22-letni Argentinec Axel Werner, ki je dobil priložnost sploh prvič v majici zdajšnjega delodajalca.

Oblak je namreč na treningu začutil bolečine v dimljah, obenem ima že nekaj dni tudi težave z roko, zaradi česar ga je trener Diego Simeone odstranil iz kadra za obračun z Lokomotivom, zagotovo bo izpustil tudi prihajajočo prvoligaško tekmo s Celto iz Viga, odsoten bo vsaj teden dni. Obenem je Atletico pred dnevi ostal tudi brez rezervnega vratarja, izkušenega 33-letnega Miguela Angela Moye, ki se je konec februarja preselil v Sociedad, vseeno pa je Werner ognjeni krst opravil z odliko, ohranil mrežo nedotaknjeno, resda pa so gostje njegove reflekse preizkusili le enkrat.

IZIDI EVROPSKE LIGE

Milan : Arsenal 0:2 (0:2 - Mhitarjan 15., Ramsey 45+4.)

Atletico M. : Lokomotiv M. 3:0 (1:0 - Niguez 22., Costa 47., Koke 90.)

CSKA M. : Lyon 0:1 (0:0 - Marcelo 68.)

Borussia D. : Salzburg 1:2 (0:0 - Schürrle 62.; Berisha 49./11-m, 56.)

Lazio : Dinamo K. 2:2 (0:0 - Immobile 54., Anderson 62.; Cigankov 52., Moraes 79.)

Marseille : Athletic B. 3:1 (2:1 - Ocampos 1., 57., Payet 14.; Aduriz 45+3./11-m)

Leipzig : Zenit 2:1 (0:0 - Bruma 56., Werner 77.; Criscito 86.)

Sporting : Plzen 2:0 (1:0 - Montero 45+1., 49.)