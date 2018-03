Pred kapetanom še zadnjih pet minut

Brdo – S prihodom Tomaža Kavčiča na selektorski stolček se je začelo novo obdobje slovenske nogometne reprezentance, v katerem pa za Boštjana Cesarja ni več prostora. Ljubljančan se je s pomladitvijo sprijaznil, slovo pa bo težko.



Okrog slovenske reprezentance je bilo v zadnjih letih veliko polemik in negativnih mnenj, »Cesi« pa je bil vse od debija v Novi Gorici pred 15 leti med navijači eden najbolj priljubljenih. Kapetan pri 35 letih v nogometu še ni rekel zadnje besede, a do Kavčiča ne goji zamer: »Moja želja je bila, da bi nadaljeval z reprezentanco, a spoštujem selektorjeve načrte. Ponosen sem, da sem nosil grb in dres slovenske nogometne reprezentance teh 15 let, zamenjal jih ne bi za nič na svetu.« Cesar je vrhunec na igralski poti doživel ob zmagi nad Rusijo v Mariboru, ki je Sloveniji prinesla uvrstitev na SP, po neuspešnih kvalifikacijah za SP 2018 pa štoper Chieva mesto prepušča mlajšim.

»Vprašanje novega kapetana je stvar selektorja, še bolj pomembno pa bo, da bodo določeni igralci, ki so dalj časa z reprezentanco, morali prevzeti odgovornost. To ni lahko, kakšno tekmo bodo še potrebovali, a verjamem v to reprezentanco,« z optimizmom zre v naslednje obdobje, v katerem bo le navijač reprezentance.

Po slovesu Cesarja bo moral Tomaž Kavčič zakrpati luknjo v obrambi. Foto: Jure Eržen/Delo

Brez borbenosti ne gre



Kavčičevo odločitev za igro z večjo posestjo žoge pozdravlja, a hkrati opozarja: »Slovenija je bila najboljša, ko je igrala borbeno, z zanosom, ko sta bila pristop in želja na pravi ravni. Če temu lahko dodaš še podaje in kombinatoriko, toliko bolje, a v nogometu se preveč nikoli ne smeš sprostiti.« Prav Cesar je bil eden tistih, ki so na vsaki tekmi pustili pregovorno srce na zelenici. Ljubljančan, ki je v slovenskem dresu na 100 tekmah dosegel 10 golov, tudi znamenitega proti Italiji v Celju leta 2004, je vedno rad igral pred domačimi gledalci: »Občinstvo nam je vedno dalo veter v hrbet in bilo naš dvanajsti igralec, brez tega ni šlo. Pravo borbo so znali ceniti tudi gledalci in zdaj je naloga fantov, da jih vrnejo na tribune.«



Še zadnjih pet minut



Cesar je dolga leta nosil reprezentančni dres s številko pet na hrbtu in prav je, zato ga danes čaka še zadnjih pet minut na stožiški zelenici. »Stiska me pri srcu, ko pomislim, da bo to zadnjič, dobro me stiska,« je priznal z nasmehom, a nekoliko tresočim glasom in za konec še dodal: »Prave tekme bodo kmalu tu, zato izbire glede nasprotnika za slovo nisem imel. Najraje bi se pomeril s Portugalci, saj proti Cristianu Ronaldu še nisem igral.«