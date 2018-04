Presenečenje v Novi Gorici opozorilo za Olimpijo

Ljubljana – Na pol poti do finala pokala NZS je Aluminij, ki je v gosteh premagal Gorico z 2:1. Danes bo v drugem polfinalu (18) v Stožicah Olimpija gostila nevarno Celje. Ligaški niz zaostalih tekem je Krško začelo z zmago proti Triglavu z 2:0. Danes bo še derbi 19. kola med Rudarjem in Domžalami.



S sobotnim derbijem je Olimpija vstopila v peklensko obdobje, ko bo imela do konca prvenstva le dva termina brez ritma tekem »sreda – nedelja«. Nadaljevala ga bo že danes v pokalnem tekmovanju in prvi polfinalni tekmi proti Celju, tekmecu, ki ji je v prvi tekmi drugega dela sezone pošteno zagrenil življenje. Šele gol Ricarda Alvesa v sodnikovem dodatku ji je prinesel zmago z 2:1 in, kot je razkrilo nadaljevanje prvenstva, je tudi sprožil niz šestih ligaških zmag. Končal se je šele v derbiju in prav ta je pokazal tudi ranljivost uigrane zasedbe trenerja Igorja Bišćana.



Utrujenost največja Bišćanova nevarnost



Olimpiji sta tekmovalni zanos in všečnost na igrišču že v prvem delu sezone, v katerem ji je šel na roke mariborski ples v ligi prvakov, izpuhtela v zaključnem delu. Prav v zadnjem kolu je izgubila prednost na lestvici pred Mariborom, ko so jo premagale Domžale. Zato bo derbi z lokalnimi izzivalci, 14. t. m., v Stožicah morda razblinil vse neznanke o tem, kakšna bo pot do naslova državnega prvaka, trnova ali odprta?



Bišćan je v analizi jeseni kot enega od ključnih razlogov za slab zaključek leta izpostavil utrujenost. Odločil se je očitno za previdnejšo različico, po kateri narekuje ritem igre in forme z več igralci. V sedmih tekmah je igralo kar 20 nogometašev, pri čemer sta Goran Brkić in zdaj že bivši član zeleno-belih Dragan Mrđa igrala po štiri in dve minuti.



Lažni napadalec in večja posest žoge



Temeljno Bišćanovo izhodišče je igra z večjo posestjo žoge, kar posledično pomeni več kombinatorike, še zdaleč pa Olimpija ni napadalnejša. Proti Mariboru so napadalni ritem (tudi s pritiskom na branilsko vrsto vijoličnih) ohranjali agresivni obrambni zvezni igralci, žoga v nogah pa je pomenila manjšo možnost mariborskih napadov. Vloga lažnega napadalca Issaha Abassa je bila bolj v službi strašenja počasnih mariborskih štoperjev.



Proti Celju je treba zabiti gol in nobenega prejeti. To je minimalna zahteva, ki bo bržčas prinesla spremembo ali dve v začetni enajsterici. Odslovitev Mrđe in nejasen status Marka Vombergarja v Bišćanovega glavnega napadalnega aduta proti Celju postavljata Leona Benka. In spočitega Roka Kronavetra. Pasti je za Olimpijo v naslednjih tednih več kot preveč: prva je danes proti Celju, druga konec tedna v Krškem, tretja bo povratna pokalna v Celju, nato domača z Domžalami, pa gostujoča prvenstvena v Celju in za konec meseca še proti nepredvidljivi Gorici. Šele 3. maja v Kidričevem bi lahko zeleno-beli lažje zadihali.