Profesor Wenger zasenčil tudi zadnjo fronto v Evropi

Ljubljana – Težko je prezreti novico, da zapušča Arsenal eden najtrofejnejših trenerjev v zgodovini angleškega prvenstva Arsene Wenger. Francoz odhaja po dolgih 22 letih na klopi londonskih »topničarjev«, prav 68-letnik iz Strasbourga pa sodi med najbolj zaslužne za temeljit preporod dotlej neugledne premier league.



Multimedijski prostor je zajelo vsesplošno hvaljenje Wengerja, kot da bi uporabniki družbenih omrežij pozabili, da so še nekaj tednov nazaj o njem trdili obratno. Poziv #WengerOut (Wenger ven) se je spremenil v včerajšnji #MerciArsene (hvala Arsene). Francozu že lep čas ni šlo po načrtih, četudi so bili lastniki kluba prav njemu najbolj hvaležni za ustvarjanje rekordnih prihodkov. Vse od začetka gradnje novega štadiona Emirates s 60.000 sedeži v letu 2004 je klub resda capljal za konkurenco na Otoku. Leta 2004 je osvojil svoj zadnji naslov prvaka, četudi na spektakularen način, z nizom 49 tekem brez poraza. Toda 400 milijonov funtov je šlo pozneje v jeklo in beton namesto v prvo ekipo, zato Wenger ni sledil ritmu, ki sta ga narekovala tedaj novinec na angleških tleh Jose Mourinho in legendarni sir Alex Ferguson.



Old Trafford in Mourinho



Trener, ki je med letoma 1996 in 2004 osvojil deset lovorik, je začel izgubljati ugled, navijači pa potrpljenje. Francoz je ocenil, da je po 22 letih napočil trenutek za slovo, četudi je imel s klubom sklenjeno pogodbo do konca sezone 2018/19. Kljub vsemu se lahko Angleži prav »profesorju« – vzdevek so mu nadeli zaradi diplome iz ekonomije in vselej študioznih izjav – zahvalijo za renesanso svojega tekmovanja. Wenger je vnesel v otoški nogometni leksikon zmagovalno miselnost in imperativ za privlačno igro, ki je ob asistenci globalnih multimedijskih konglomeratov dvignila premier league dobesedno v nebo in jo spremenila v kovnico denarja.



Vrstijo se pozivi, da bi se morali navijači na preostalih tekmah Arsenala dostojno posloviti od slovitega strokovnjaka – njegovi tekmeci bodo West Ham, Manchester U., Burnley, Leicester in Huddersfield, v polfinalu evropske lige ga čaka Atletico. Wenger ima torej še vedno možnost za preboj v ligo prvakov prek evropskega tekmovanja, zanesljivo pa bo doživel lep sprejem v domicilu največjega klubskega rivala Manchester Uniteda in največjega trenerskega tekmeca Joseja Mourinha. O njunih besednih spopadih bi lahko napisali humoristično različico Vojne in miru ...



Napoli še upa na naslov



Slovo Arsena Wengerja je zasedlo del medijskega prostora v Evropi, tako veliko ime zapušča Arsenal. Zadevo so komentirali številni trenerji na Otoku, celo Italijani so dva dni pred derbijem prvenstva med Juventusom in Napolijem za trenutek izpostavili slovitega Francoza. Danes in jutri bo drugače: številčna družina »calcia« nestrpno pričakuje jutrišnji (20.45) napad Neapeljčanov na torinsko trdnjavo. Pet kol pred koncem sezone v serie A ločijo tekmeca pičle štiri točke (85:81), nemara bi gostom ustrezal tudi remi. Juve se bo namreč soočil z zahtevnejšim finišem prvenstva. Obiskal bo tudi štadiona Interja in Rome, Napoli bo gostoval v Firencah in Genovi. Zanimivo, le še v Italiji je odprt boj za naslov prvaka, potem ko so že bili uspešni Manchester City, Bayern in PSG, Barcelona pa se lahko premaga zgolj sama.