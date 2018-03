Prvak s tresočimi nogami nad Domžale

Ljubljana – Mariborski šampionski načrti visijo na nitki. V današnjem prvem derbiju 23. kola 1. SNL v Ljudskem vrtu bo zato vroče: gostje iz Domžal so v prvih dveh tekmah tekmecem nasuli 7 golov. Danes bo še tekma v Krškem, jutri v Celju in v Stožicah, kolo pa se bo sklenilo v četrtek v Novi Gorici.



Maribor: Maribor – Domžale (danes, sodnik Andrej Žnidaršič, 16): Je Ankaran postavil stvari na pravo mesto? To je najvznemirljivejše vprašanje med navijači Maribora, ki so na Koroškem videli prvo letošnjo vijolično zmago. Ni bila vprašljiva, a kljub vsemu se je marsikomu temnilo pred očmi. Osrednja tarča je bil Luka Zahović. Sin športnega direktorja je po zastreljani enajstmetrovki naposled zabil prvi gol v sezoni, s čimer je padlo s pleč breme vsem igralcem in ne le strelcu. Zato zdaj upajo, da se bodo sprostili, da bo končno mir pred športnim direktorjem in da bo tudi trener Darko Milanič, ki menjuje postavitve, igralce in razpoloženja, le našel idealno igro in enajsterico. Proti Domžalam si Maribor (v tej sezoni je igral 0:0 in 1:0) ne sme privoščiti spodrsljaja, na strokovni ravni mora biti vse brezhibno, da bi Mariborčani že v kali zatrli domžalsko drznost in pogum. Prvič po aferi z Zlatkom Zahovićem bo v Ljudskem vrtu v dresu tekmeca igral Agim Ibraimi. Tudi on še čaka na prvi gol za Domžale.



Krško: Krško – Ankaran Hrvatini (Asmir Sagrković, 18): Krčani so pustili bolj jalovo podobo v Velenju, a jim je bilo pol oproščenega zaradi prve tekme. Velenjska lekcija je bila morda poučna, saj bi Krčanom lahko dala ustrezne usmeritve za zmago proti zadnjeuvrščenim. Primorci nimajo kaj izgubiti, lahko pa seznam tekmecev v boju za obstanek dopolnijo še s Posavci. Najbolj zanimiv bo dvoboj trenerjev iz Kopra, domačega Alena Ščulca in gostujočega Vlada Badžima.



Celje: Celje – Triglav (jutri, Rade Obrenović, 14): Vzemi, kar se ti ponuja. To je celjska računica, ki se je doslej izšla. Trener Dušan Kosić odlično opravlja svojo nalogo in s pretežno slovenskimi igralci v glavnih vlogah bogatejšim – ne nujno boljšim – nastavlja ogledalo. Z vsako zmago bodo Celjani imeli navijača več tudi zunaj savinjskega okolja.



Ljubljana: Olimpija – Rudar (Roberto Ponis, 16): Olimpiji gre kot po maslu, pa čeprav ne vedno s sijajem. Toda štejejo točke in s stoodstotnim izkupičkom ni mogoče polemizirati. O kakovosti pač: Olimpijina je povezana s širino igralskega kadra, zaradi česar trener Igor Bišćan lahko ohranja 90-minutni pritisk. Ta bo na koncu zlomil tudi Velenjčane, če se bodo krčevito upirali.



Nova Gorica: Gorica – Aluminij (četrtek, Miran Bukovec, 15): Med zadnjim in tokratnim goriško-kidriškim dvobojem se je vsakdo, ki je imel čas, poigral z Goričani. Kar pomeni, da ni šlo le za splet nesrečnih okoliščin, ampak je še kaj drugega zaviralo Goričane. Tamkajšnji navijači se radi oklepajo lokalnih prispodob. Rekli bi jim, da igrajo kot »mone«.